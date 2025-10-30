jueves 30 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Capital

Le robaron la bicicleta mientras estaba en clase: se la llevaron del bicicletero de la escuela

El alumno contó que ingresó al establecimiento cerca de las 14:20 y al salir, pasadas las 18:30, encontró solo la rueda delantera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-30 at 11.18.11 AM
WhatsApp Image 2025-10-30 at 11.18.12 AM (1)
WhatsApp Image 2025-10-30 at 11.18.12 AM

Un estudiante sufrió el robo de su bicicleta mientras estaba en clase. Según relató el alumno, ingresó al edificio de la Escuela Boero alrededor de las 14:20 y dejó su bicicleta en el bicicletero situado sobre la calle Belgrano, asegurada con candado junto a la de un compañero. Sin embargo, al salir cerca de las 18:40, se encontró con una desagradable sorpresa.

Lee además
E.I.D., de 17 años, es el cómplice del tirador.
En Buenos Aires

Pelea mortal: discutía con su amigo, lo mató a tiros y le robó la bicicleta
intento robar una bici y termino detenido
En Rawson

Intentó robar una bici y terminó detenido

“Un compañero vino con su bicicleta pero sin la rueda delantera. Me contó que se la habían robado y me preocupé, porque pensé que a mí también me podía haber pasado algo”, relató el estudiante.

Al dirigirse al bicicletero, comprobó que su temor era cierto: su bicicleta había sido robada. Los ladrones dejaron únicamente la rueda delantera, tras desajustarla, y se llevaron el cuadro completo.

WhatsApp Image 2025-10-30 at 11.18.12 AM (1)

Minutos después, el joven se acercó a la dirección para informar lo ocurrido. Como el director no se encontraba, fue recibido por el vicedirector, quien le explicó que las cámaras de seguridad no estaban funcionando porque, cada vez que eran reparadas, las dañaban tirándoles piedras.

El estudiante realizó la denuncia en la Comisaría 3ª, donde le informaron que iniciarían la investigación correspondiente.

WhatsApp Image 2025-10-30 at 11.18.12 AM

Hasta el momento, la bicicleta no fue recuperada. Ante cualquier dato comunicarse al 2645831732 ,al 911 o comisaría más cercana.

Temas
Seguí leyendo

Intentó robar en una finca de San Martín y terminó detenido por los vecinos

Insólito robo en el Louvre: siete minutos, un botín "inestimable" y un atraco que impacta al mundo

Quién era el sereno que encontraron sin vida en una empresa en La Bebida

Va a juicio un sujeto acusado de dispararle por la espalda e intentar asesinar a su expareja: podría recibir hasta 22 años de cárcel

Golpearon a una trabajadora sexual porque quedaron insatisfechos con el servicio: terminaron detenidos en el centro sanjuanino

Video: con un arma tumbera, así robó en un kiosco de Chimbas

Desconocidos entraron al estudio de Santiago Graffigna, uno de los condenados en la causa expropiaciones

Una policía fue atropellada por un conductor borracho en un operativo de tránsito

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Sanjuanino estafado

Invirtió $4.500.000 en una plataforma digital, le hicieron creer que ganó 23.000 dólares y terminó sin un peso

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Este es Lucas Mazzaforte, el interno quemado.
Reo herido

Un preso se prendió fuego dentro del Penal de Chimbas

Una sanjuanina fue acusada de exhibicionismo en la vía pública tras una discusión vecinal: el video
Insólito

Una sanjuanina fue acusada de exhibicionismo en la vía pública tras una discusión vecinal: el video

Imagen ilustrativa
Sanjuanino estafado

Invirtió $4.500.000 en una plataforma digital, le hicieron creer que ganó 23.000 dólares y terminó sin un peso

Poder Judicial de San Juan. 
Vacante

Se jubila una histórica fiscal sanjuanina y deja un puesto muy codiciado en la Justicia local

Suma una nueva denuncia la obstetra del Rawson acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia
Impactante

Suma una nueva denuncia la obstetra del Rawson acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia

Te Puede Interesar

Va a juicio un sujeto acusado de dispararle por la espalda e intentar asesinar a su expareja: podría recibir hasta 22 años de cárcel
Tentativa de femicidio

Va a juicio un sujeto acusado de dispararle por la espalda e intentar asesinar a su expareja: podría recibir hasta 22 años de cárcel

Por Redacción Tiempo de San Juan
El nuevo Instituto Odontológico de San Juan, con más del 30% de avance de construcción
Obras

El nuevo Instituto Odontológico de San Juan, con más del 30% de avance de construcción

La primera sesión post elecciones en San Juan, con un pedido reclamando fondos para obras y una tensa calma
Legislativa

La primera sesión post elecciones en San Juan, con un pedido reclamando fondos para obras y una tensa calma

Una a una, las bodegas de la Ruta del Vino de Sarmiento: de los tesoros de Pedernal a la sorpresa de Cochagual video
Tiempo recorre

Una a una, las bodegas de la Ruta del Vino de Sarmiento: de los tesoros de Pedernal a la sorpresa de Cochagual

Imagen ilustrativa
Reclamo unificado

Kiosqueros sanjuaninos se suman al pedido nacional de una "Ley de Proximidad", ¿de qué se trata?