Le robaron la bicicleta mientras estaba en clase: se la llevaron del bicicletero de la escuela

Un estudiante sufrió el robo de su bicicleta mientras estaba en clase. Según relató el alumno, ingresó al edificio de la Escuela Boero alrededor de las 14:20 y dejó su bicicleta en el bicicletero situado sobre la calle Belgrano , asegurada con candado junto a la de un compañero. Sin embargo, al salir cerca de las 18:40 , se encontró con una desagradable sorpresa.

“Un compañero vino con su bicicleta pero sin la rueda delantera. Me contó que se la habían robado y me preocupé, porque pensé que a mí también me podía haber pasado algo”, relató el estudiante.

Al dirigirse al bicicletero, comprobó que su temor era cierto: su bicicleta había sido robada. Los ladrones dejaron únicamente la rueda delantera, tras desajustarla, y se llevaron el cuadro completo.

Minutos después, el joven se acercó a la dirección para informar lo ocurrido. Como el director no se encontraba, fue recibido por el vicedirector, quien le explicó que las cámaras de seguridad no estaban funcionando porque, cada vez que eran reparadas, las dañaban tirándoles piedras.

El estudiante realizó la denuncia en la Comisaría 3ª, donde le informaron que iniciarían la investigación correspondiente.

Hasta el momento, la bicicleta no fue recuperada. Ante cualquier dato comunicarse al 2645831732 ,al 911 o comisaría más cercana.