Una policía fue atropellada por un conductor borracho en un operativo de tránsito

Una agente de la Policía de San Juan sufrió heridas de gravedad durante la madrugada de este miércoles, tras ser atropellada por un automóvil mientras regulaba el tránsito en el anillo interno de la Avenida de Circunvalación, entre calles Mendoza y Catamarca, en la Capital.

La policía, identificada como Mayra Palacios , se encontraba realizando tareas de desvío vehicular por los trabajos de instalación de cartelería LED en ese sector. En medio de esas labores, fue impactada por un Renault Sandero conducido por un hombre mayor oriundo del departamento Rivadavia .

Luego del accidente, una ambulancia la trasladó de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde fue asistida por múltiples traumatismos y una fractura en la pierna izquierda.

En el lugar trabajaron efectivos de UFI Delitos Especiales, Criminalística y Comisaría 2ª, quienes realizaron las pericias correspondientes. El test de alcoholemia practicado al conductor arrojó un resultado de 0,54 gramos de alcohol en sangre, motivo por el cual el vehículo fue secuestrado y retirado de circulación.