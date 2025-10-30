Dos chicos de 15 y 16 años caen presos por robar en una casa de Chimbas

Un nuevo hecho de inseguridad tuvo lugar en el departamento Chimbas, donde dos adolescentes de 15 y 16 años fueron detenidos luego de ser sorprendidos robando en una vivienda.
Los menores fueron atrapados con las manos en la masa y quedaron a disposición de la Justicia.
Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió en las inmediaciones de Libertador y Salta, cuando los jóvenes ingresaron a un domicilio con la intención de sustraer diversos elementos. Entre los objetos robados se encontraban piezas de grifería y un termotanque.
Efectivos de la Brigada Femenina lograron interceptarlos poco después, mientras transportaban los efectos sustraídos. Tras ser aprehendidos, fueron trasladados a la sede policial, donde se labró el acta correspondiente.
La secretaria del Primer Juzgado Penal dispuso que se realizara el reconocimiento de los objetos por parte del damnificado. Finalmente, los menores quedaron a disposición del Primer Juzgado de Menores.