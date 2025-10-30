jueves 30 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Inseguridad

Dos chicos de 15 y 16 años caen presos por robar en una casa de Chimbas

Los menores fueron atrapados con las manos en la masa y quedaron a disposición de la Justicia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-29 at 23.40.16

Un nuevo hecho de inseguridad tuvo lugar en el departamento Chimbas, donde dos adolescentes de 15 y 16 años fueron detenidos luego de ser sorprendidos robando en una vivienda.

Lee además
Imagen ilustrativa
Sanjuanino estafado

Invirtió $4.500.000 en una plataforma digital, le hicieron creer que ganó 23.000 dólares y terminó sin un peso
Este es Lucas Mazzaforte, el interno quemado.
Reo herido

Un preso se prendió fuego dentro del Penal de Chimbas

Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió en las inmediaciones de Libertador y Salta, cuando los jóvenes ingresaron a un domicilio con la intención de sustraer diversos elementos. Entre los objetos robados se encontraban piezas de grifería y un termotanque.

WhatsApp Image 2025-10-29 at 23.40.55

Efectivos de la Brigada Femenina lograron interceptarlos poco después, mientras transportaban los efectos sustraídos. Tras ser aprehendidos, fueron trasladados a la sede policial, donde se labró el acta correspondiente.

La secretaria del Primer Juzgado Penal dispuso que se realizara el reconocimiento de los objetos por parte del damnificado. Finalmente, los menores quedaron a disposición del Primer Juzgado de Menores.

Temas
Seguí leyendo

Un jachallero pasará 6 meses preso por robar un inodoro

Tragedia en 25 de Mayo: una familia quedó sin nada tras el incendio de su vivienda

Denuncia contra Panchito Velázquez: las pericias psicológicas, claves para la acusación

Una conductora pasó el rojo y provocó un fuerte choque cerca del Centro Cívico

Identificaron al hombre fallecido en una finca en Santa Lucía y confirmaron la causa de muerte

Detuvieron a una mujer en Caucete por tener un arma y 36 cartuchos sin disparar

Detuvieron a un menor por el robo de una bicicleta en Pocito

Entraron a robar a una casa y se encontraron con los dueños adentro: fueron detenidos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Este es Lucas Mazzaforte, el interno quemado.
Reo herido

Un preso se prendió fuego dentro del Penal de Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta
Siniestro fatal

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta

Imagen archivo
Lamentable

Santa Lucía: fue al hospital por un dolor en el pecho, le dijeron que era muscular y murió horas después mientras trabajaba

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital
Delitos Especiales

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital

Este es Lucas Mazzaforte, el interno quemado.
Reo herido

Un preso se prendió fuego dentro del Penal de Chimbas

En Chile dicen que tienen todas las obras listas para abrir el Paso de Agua Negra y que solo falta la definición del gobierno de San Juan. 
Decisión esperada

Paso de Agua Negra: en Chile aseguran que el camino está listo y esperan que San Juan ponga fecha de apertura

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Sanjuanino estafado

Invirtió $4.500.000 en una plataforma digital, le hicieron creer que ganó 23.000 dólares y terminó sin un peso

Por Redacción Tiempo de San Juan
El detalle sobre cómo estará el tiempo en San Juan, este domingo.
Clima

Jueves soleado y ambiente cálido en San Juan

Este es Lucas Mazzaforte, el interno quemado.
Reo herido

Un preso se prendió fuego dentro del Penal de Chimbas

El mosto concentrado, el principal producto vitivinícola que exporta San Juan. 
Novedad

Tras más de una década San Juan vuelve a la carga con una propuesta que transformaría la industria vitivinícola local

Ni Rocky Balboa ni Maravilla Martínez: Racing empató con Flamengo, no le alcanzó y quedó eliminado de la Libertadores
Golpazo

Ni Rocky Balboa ni Maravilla Martínez: Racing empató con Flamengo, no le alcanzó y quedó eliminado de la Libertadores