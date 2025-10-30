Invirtió $4.500.000 en una plataforma digital, le hicieron creer que ganó 23.000 dólares y terminó sin un peso

Un sanjuanino denunció que perdió 4.500.000 pesos en una supuesta plataforma digital de inversiones financieras. Al hombre le hicieron morder el anzuelo con el cuento de que había ganado 23.000 dólares, pero de un día para el otro descubrió que no tenía ni un peso.

La denuncia por esta estafa se realizó el martes último, y el que cayó en la trampa de los delincuentes cibernéticos fue un hombre de 35 años, de apellido Muñoz , del barrio CGT Rivadavia , informaron fuentes judiciales. El damnificado es soltero y, aparentemente, transfirió sus ahorros a esa plataforma creyendo que era un buen negocio para sacar provecho mediante los intereses.

Hace días, los fiscales de la UFI Delitos Informáticos y Estafas alertaron sobre maniobras de este tipo a través de la plataforma Zunkets IFC. En este último caso, Muñoz denunció que la app que empleó fue ZunkETF y creyó que operaba legalmente en el sistema financiero. Alguien se la recomendó.

El hombre abrió una cuenta y empezó a invertir dinero de a poco en las últimas semanas. Pronto empezó a ver que obtenía rédito por su plata, entonces transfirió más. Según afirmó, llegó a transferir 4.500.000 pesos, mientras veía que sus supuestas ganancias alcanzaban los 23.000 dólares, lo que al cambio de hoy ronda más de 34 millones de pesos.

El negocio le estaba saliendo redondo hasta ese momento. Sin embargo, el lunes último entró a su cuenta y se encontró con algo extraño: no tenía ni un peso. Verificó una y otra vez, también reclamó para ver qué pasaba, pero no obtuvo respuesta. Finalmente confirmó que había caído en una de las tantas plataformas creadas por delincuentes cibernéticos.

Muñoz radicó la denuncia el martes último en la Comisaría 13ra de Rivadavia, y su caso pasó a la UFI Delitos Informáticos y Estafas, donde ya se acumulan decenas de denuncias por estas falsas plataformas de inversión financiera.