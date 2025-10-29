Una sanjuanina fue acusada de exhibicionismo en la vía pública tras una discusión vecinal: el video

Un hecho insólito ocurrido en un barrio de San Juan se volvió viral en los últimos días, luego de que se difundiera un video que muestra a una mujer protagonizando un episodio de exhibicionismo en plena vía pública.
En medio del intercambio de insultos, una de las mujeres tomó una actitud inesperada. Se bajó el short y mostró su cola frente a todos.
Según las imágenes, todo comenzó con una acalorada discusión entre vecinas. En medio del intercambio de insultos, una de las mujeres tomó una actitud inesperada: se bajó el short y mostró su cola frente a todos, incluso ante la presencia de niños en el lugar.
Durante la grabación, puede escucharse a quien filmaba el hecho increpando a la protagonista y llamándola “ordinaria” y “cochina”.
El video, que rápidamente circuló por redes sociales, fue difundido por la página Los Cazadores de Noticias y generó una fuerte repercusión entre los usuarios por lo insólito y desmedido de la reacción.