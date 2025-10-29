miércoles 29 de octubre 2025

Insólito

Una sanjuanina fue acusada de exhibicionismo en la vía pública tras una discusión vecinal: el video

En medio del intercambio de insultos, una de las mujeres tomó una actitud inesperada. Se bajó el short y mostró su cola frente a todos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hecho insólito ocurrido en un barrio de San Juan se volvió viral en los últimos días, luego de que se difundiera un video que muestra a una mujer protagonizando un episodio de exhibicionismo en plena vía pública.

Según las imágenes, todo comenzó con una acalorada discusión entre vecinas. En medio del intercambio de insultos, una de las mujeres tomó una actitud inesperada: se bajó el short y mostró su cola frente a todos, incluso ante la presencia de niños en el lugar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1983586359655985201&partner=&hide_thread=false

Durante la grabación, puede escucharse a quien filmaba el hecho increpando a la protagonista y llamándola “ordinaria” y “cochina”.

El video, que rápidamente circuló por redes sociales, fue difundido por la página Los Cazadores de Noticias y generó una fuerte repercusión entre los usuarios por lo insólito y desmedido de la reacción.

