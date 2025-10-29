Una sanjuanina fue acusada de exhibicionismo en la vía pública tras una discusión vecinal: el video

Un hecho insólito ocurrido en un barrio de San Juan se volvió viral en los últimos días, luego de que se difundiera un video que muestra a una mujer protagonizando un episodio de exhibicionismo en plena vía pública.

Según las imágenes, todo comenzó con una acalorada discusión entre vecinas. En medio del intercambio de insultos, una de las mujeres tomó una actitud inesperada: se bajó el short y mostró su cola frente a todos, incluso ante la presencia de niños en el lugar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1983586359655985201&partner=&hide_thread=false Una sanjuanina fue acusada de exhibicionismo en la vía pública tras una discusión vecinal pic.twitter.com/hbhNARPDM7 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 29, 2025

Durante la grabación, puede escucharse a quien filmaba el hecho increpando a la protagonista y llamándola “ordinaria” y “cochina”.

El video, que rápidamente circuló por redes sociales, fue difundido por la página Los Cazadores de Noticias y generó una fuerte repercusión entre los usuarios por lo insólito y desmedido de la reacción.