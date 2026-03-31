Cuatro años de prisión para un caucetero que abusaba de la sobrina cada vez que la sacaba a pasear

Condenaron a cuatro años de prisión al changarín caucetero que abusó de su sobrina en un par de ocasiones cuando ella entre 8 y 9 años. El sujeto llegó acusado de graves ultrajes, pero en la última etapa del proceso ajustaron la calificación de los hechos y llegó a un acuerdo de juicio abreviado por una pena muy por debajo a la que se pretendía inicialmente.

San Juan Su sobrina fue a ayudarle en su panadería y él abusó de ella: pasará más de 3 años en la cárcel

La condena fue dictada en la tarde de este martes 31 de marzo por la jueza de garantías Mónica Lucero contra J.D. , de 45 años, luego del acuerdo al que arribaron el fiscal Roberto Mallea, de la UFI ANIVI, y la abogada defensora María Filomena Noriega. Si bien el hombre cumplirá el castigo en el Servicio Penitenciario Provincial, recibió una pena casi mínima, dado inicialmente estaba acusado de abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores, y al final fue condenado solo por el delito de abuso sexual.

image La causa fue investigada por el fiscal Roberto Mallea, de la UFI ANIVI.

El ahora condenado está preso desde 11 de diciembre del 2025 luego del inicio de la investigación en la UFI ANIVI. El sujeto es el tío materno de la chica, que hoy tiene 16 años y que sufrió los abusos cuando contaba con tan solo 8 o 9 años. La misma adolescente contó que esos ultrajes ocurrieron cada vez que ella se quedaba al cuidado de su tío.

La chica recordó que uno de esos hechos sucedió cuando la llevó a visitar a una hermana a Pocito y otro de los abusos ocurrió en ocasión en que la llevó al santuario de una virgen. La abogada Noriega sostuvo durante la investigación que nunca se probó que hubo acceso carnal o que corrompió a la adolescente y eso hizo tambalear la acusación inicial.

image

La fiscalía desistió de la acusación de abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores, pero aseguró que los ultrajes existieron y ajustó la calificación de los hechos por la de abuso sexual gravemente ultrajante. Eso permitió llegar a la propuesta de juicio abreviado y al acuerdo de una pena de 4 años de prisión, lo que finalmente fue refrendado por la jueza Mónica Lucero.