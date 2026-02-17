martes 17 de febrero 2026

Tío abusador

Rechazaron la prisión domiciliaria para un caucetero detenido por violar y corromper a su sobrina

El hombre está preso desde diciembre. Un tribunal de impugnación ratificó la preventiva, pero la defensa insistió con el pedido de la detención domiciliaria y otra jueza volvió a rechazarlo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una jueza ratificó que la prisión preventiva para el changarín de Caucete que es investigado por violar a su sobrina y corromperla sexualmente. El sospechoso se encuentra alojado en el penal de Chimbas desde diciembre pasado, pero su defensa insistió en la detención domiciliaria con el argumento de que tiene dos hermanos discapacitados a los que debe cuidar.

No se da el nombre del sujeto con el fin de resguardar a la víctima, pero se trata de un changarín de 45 años y se encuentra detenido, con prisión preventiva desde el 11 de diciembre pasado. El fiscal Roberto Mallea y la fiscal Andrea Insegna, de la UFI ANIVI, le imputaron los delitos de graves delitos: abuso sexual con acceso carnal, agravado por la guardia, y corrupción de menores.

La víctima es hija de una hermana del ahora detenido y hoy tiene 16 años. Los abusos ocurrieron tiempo atrás, cuando ella era más chica y quedaba al cuidado de su tío materno. El hombre aprovechaba las ocasiones en que se encontraban solos para violarla, pero además se aprovechó de la inmadurez sexual de la chica y cometía otras perversiones. Por esto último también le atribuyen el presunto delito de corrupción de menores.

image
La abogada María Filomena Noriega, quien pidió la prisión domiciliaria para el presunto abusador. Más atrás, la fiscal Andrea Insegna junto con una colaboradora de la UFI ANIVI.

La abogada María Filomena Noriega, quien pidió la prisión domiciliaria para el presunto abusador. Más atrás, la fiscal Andrea Insegna junto con una colaboradora de la UFI ANIVI.

La denuncia se radicó en los últimos meses del año pasado y no se tenía certeza del tenor de las acusaciones, pero lo determinante para la detención del sujeto fue la declaración de la adolescente. Esta contó todos los abusos que sufrió a través de una entrevista video grabada con psicólogos del ANIVI.

En la audiencia de formalización, en diciembre pasado, la jueza de garantías Mónica Lucero dictó la prisión preventiva para el sospechoso por el plazo de cinco meses. En esa ocasión, la abogada María Filomena Noriega se opuso a la medida cautelar y recurrió a un Tribunal de Impugnación. Sin embargo, el juez que intervino en esa instancia confirmó la medida de privación de la libertad.

Ahora bien, la abogada Noriega insistió en morigerar las condiciones de detención y solicitó la prisión domiciliaria por cuestiones humanitarias. En su nuevo pedido sostuvo que el imputado tiene dos hermanos con discapacidad que están a su cargo en su casa y que debe cuidarlos.

Fue así que solicitó otra audiencia con la jueza Mónica Lucero este último fin de semana para que se analizara ese planteo. La fiscal Insegna se opuso al planteo de la defensa argumentando que un Tribunal de Impugnación ya se había expedido al respecto; además, indicó que no es la única persona del grupo familiar que puede cuidar a esas personas con discapacidad.

La jueza Lucero adoptó la postura de la fiscalía en cuanto a que existía un fallo sobre ese pedido y, aunque entendió el planteo por razones humanitarias, también señaló que bien pueden ser cuidados por otra hermana que vive en las cercanías. Fue así que rechazó el pedido de la defensa y ratificó que el sospechoso permanezca alojado en el penal de Chimbas.

