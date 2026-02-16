martes 17 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Chimbas

Delincuentes fueron sorprendidos robando en una casa, huyeron y los atraparon en un descampado

La Policía recuperó todo lo robado luego y los autores de delito quedaron a disposición de Flagrancia

Por Redacción Tiempo de San Juan
objetos robados

Dos hombres de 23 y 19 años fueron detenidos en el barrio Arenales, ubicado en el departamento Chimbas, tras ser señalados por el delito de robo agravado. La intervención policial se produjo cuando efectivos de la Comisaría 26° sorprendieron a los sujetos intentando escapar con diversos objetos sustraídos de una vivienda situada en la calle Ramón Godoy.

Lee además
un cabo y una agente de policia sufrieron el ataque de delincuentes en menos de dos dias
En Chimbas y Rivadavia

Un cabo y una agente de policía sufrieron el ataque de delincuentes en menos de dos días
Imagen ilustrativa
Golpe a salud

Delincuentes se llevaron un televisor y ventiladores de un centro de salud de 25 de Mayo

Según fuentes policiales, al notar la presencia policial, los delincuentes, que llevaban consigo bolsas y un maletín, arrojaron los elementos e intentaron darse a la fuga. Sin embargo, tras una breve persecución, fueron aprehendidos en un descampado cercano.

En ese lugar, la policía recuperó un parlante, una campera, un bolso y un baúl de estética, entre otros objetos de valor.

La víctima se presentó posteriormente en el lugar de la detención y reconoció los elementos recuperados como de su propiedad. El caso quedó bajo la órbita de Fiscalía coordina las investigaciones para determinar las circunstancias precisas del hecho

Temas
Seguí leyendo

Le robaron la moto y la dejaron abandonada en un descampado en Capital

Impactante: una mujer volcó con su auto tras chocar contra una palmera

Violento robo en Concepción: un hombre tajeó a un joven con un cuchillo de carnicero para robarle el celular

Un jubilado sorprendió a un ladrón en su casa de Rawson, lo enfrentó y resultó herido

Intentó estacionar en Rawson y terminó con el auto dentro de un canal

La Justicia sanjuanina avaló la intervención inmediata tras un robo detectado en plena huida

Confirmaron la causa de muerte del empresario Monir Madcur Ponte

Liberaron al comerciante acusado de violar a una chica después de que se emborracharon en Concepción

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
impactante: una mujer volco con su auto tras chocar contra una palmera
En 25 de Mayo

Impactante: una mujer volcó con su auto tras chocar contra una palmera

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Año nuevo Chino 2026
Tips

Rituales del Año Nuevo Chino 2026: qué hacer antes del 17 de febrero

La Justicia sanjuanina avaló la intervención inmediata tras un robo detectado en plena huida
Fallo clave

La Justicia sanjuanina avaló la intervención inmediata tras un robo detectado en plena huida

Impactante: una mujer volcó con su auto tras chocar contra una palmera
En 25 de Mayo

Impactante: una mujer volcó con su auto tras chocar contra una palmera

La magia de Lilia y el paisaje que la rodea, en uno de los chalecos diseñados y realizados por ella misma con elementos reciclados.
Tiempo de Verano en SJ

De chalecos a vestidos teñidos con los paisajes de San Martín y realizados con materia prima local y reciclada

El Penal de Chimbas alberga presos federales en virtud de un convenio con Nación.
Dilema

Presos federales en San Juan: una megamillonaria deuda que no se paga y el plan para trasladarlos urgente a una cárcel propia

Te Puede Interesar

El sector 5, inaugurado en septiembre de 2025, todavía no se empieza a usar. 
Seguridad y obras

El 2026, un año clave para terminar con la superpoblación de la cárcel de San Juan

Por Miriam Walter
Un viernes con mucho calor y probables tormentas es que el anuncia el Servicio Meteorológico Nacional para San Juan.
Clima

Martes veraniego: el calor y el sol dominarán San Juan

Un cabo y una agente de policía sufrieron el ataque de delincuentes en menos de dos días
En Chimbas y Rivadavia

Un cabo y una agente de policía sufrieron el ataque de delincuentes en menos de dos días

Vicuña oficializó su plan por etapas y proyecta inversión millonaria en San Juan
Minería

Vicuña oficializó su plan por etapas y proyecta inversión millonaria en San Juan

Impactante: una mujer volcó con su auto tras chocar contra una palmera
En 25 de Mayo

Impactante: una mujer volcó con su auto tras chocar contra una palmera