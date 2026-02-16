Delincuentes fueron sorprendidos robando en una casa, huyeron y los atraparon en un descampado

Dos hombres de 23 y 19 años fueron detenidos en el barrio Arenales, ubicado en el departamento Chimbas, tras ser señalados por el delito de robo agravado. La intervención policial se produjo cuando efectivos de la Comisaría 26° sorprendieron a los sujetos intentando escapar con diversos objetos sustraídos de una vivienda situada en la calle Ramón Godoy.

Golpe a salud Delincuentes se llevaron un televisor y ventiladores de un centro de salud de 25 de Mayo

En Chimbas y Rivadavia Un cabo y una agente de policía sufrieron el ataque de delincuentes en menos de dos días

Según fuentes policiales, al notar la presencia policial, los delincuentes, que llevaban consigo bolsas y un maletín, arrojaron los elementos e intentaron darse a la fuga. Sin embargo, tras una breve persecución, fueron aprehendidos en un descampado cercano.

En ese lugar, la policía recuperó un parlante, una campera, un bolso y un baúl de estética, entre otros objetos de valor.

La víctima se presentó posteriormente en el lugar de la detención y reconoció los elementos recuperados como de su propiedad. El caso quedó bajo la órbita de Fiscalía coordina las investigaciones para determinar las circunstancias precisas del hecho