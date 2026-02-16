Rituales del Año Nuevo Chino 2026: qué hacer antes del 17 de febrero

Este martes comienza oficialmente el Año Nuevo Chino 2026 y se abre el ciclo 4724 del calendario lunar, bajo la energía del Caballo de Fuego. Se trata de un período asociado a la transformación, el movimiento, la vitalidad y la apertura de nuevas oportunidades.
A diferencia del calendario occidental, que se rige por el movimiento del Sol, el calendario chino sigue las fases de la Luna. Por eso esta celebración —también conocida como Año Nuevo Lunar o Festival de Primavera— cambia de fecha cada año y es una de las festividades más importantes del mundo.
¿Qué significa el Caballo de Fuego?
Según trascendió, la vibración del Caballo de Fuego está vinculada a una energía intensa que ilumina lo que estaba oculto y empuja a romper cadenas del pasado. La frase tradicional que acompaña este ciclo es “m dào chéng gng”, que significa “éxito inmediato”, aunque advierte sobre la necesidad de mantener equilibrio para evitar el desgaste.
El Caballo simboliza libertad, pasión, independencia y elegancia, además de la capacidad de avanzar con velocidad. El elemento Fuego, por su parte, representa creatividad, impulso y entusiasmo.
Será un año dinámico, ideal para tomar decisiones, iniciar proyectos y dejar atrás lo que ya no suma.
Rituales y preparativos: qué hacer antes del 17 de febrero
La tradición china marca que la “gran limpieza anual” debe completarse obligatoriamente antes del martes 17 de febrero. Esto implica realizar una limpieza profunda del hogar, deshacerse de objetos rotos, ropa en mal estado o recuerdos que representen cargas emocionales.
También se recomienda:
-
Saldar deudas económicas.
-
Cerrar conflictos pendientes.
-
Ordenar espacios para permitir la renovación energética.
El objetivo es comenzar el nuevo ciclo “en limpio”, sin arrastrar cargas del pasado.
Qué no se debe hacer el primer día
El primer día del Año del Caballo de Fuego tiene prohibiciones claras para evitar la mala suerte:
-
No barrer ni limpiar la casa (se considera que se expulsa la fortuna recién llegada).
-
No usar palabras vinculadas a la muerte, enfermedad o pobreza.
-
No vestir de negro ni blanco (colores asociados al luto).
-
No lavar ni cortar el cabello, ya que simboliza “lavar la fortuna”.
-
No usar el lavarropas en respeto al Dios del agua.
-
No desayunar avena, por su vínculo simbólico con la pobreza.
- Rituales para atraer la fortuna en 2026
Los rituales del Año del Caballo de Fuego apuntan a “limpiar el camino” y activar la prosperidad.
Entre las prácticas más recomendadas se destacan:
-
Decorar el hogar con naranjas o mandarinas (símbolo de abundancia).
-
Vestir alguna prenda roja para activar la vitalidad.
-
Colocar un Sobre Rojo (Hongbao) con dinero bajo la almohada o en la cartera para atraer estabilidad financiera.
-
Abrir puertas y ventanas a la medianoche para que la prosperidad entre “al galope”.
-
Colocar un frasco con arroz y monedas en la cocina, como símbolo de sustento permanente.
Además, mantener una actitud alegre y evitar discusiones durante las primeras 24 horas será clave para marcar el tono energético del resto del año.
El Caballo de Fuego ya comienza a galopar. Y con él, un ciclo que promete intensidad, renovación y movimiento.