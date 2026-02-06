viernes 6 de febrero 2026

Lo dicen los astros

Los 'sin filtros': cuáles son los signos que más utilizan los insultos

Mientras algunos signos miden cada sílaba, otros encuentran en las malas palabras una forma de arte, rebeldía o pura catarsis.

Por Mario Godoy
Hay signos que hacen de los insultos su vía directa de comunicación.

La astrología no solo define nuestro futuro amoroso o laboral, sino también la manera en que descargamos tensiones en la sociedad. Mientras algunos signos miden cada sílaba, otros encuentran en las malas palabras una forma de arte, rebeldía o pura catarsis.

Si bien la educación influye, la energía astral marca una tendencia clara. En este nuevo ranking, analizamos a los tres signos que suelen tener la lengua más afilada y el vocabulario más "colorido".

1. Sagitario: la honestidad brutal

Sagitario encabeza la lista por una razón sencilla: no tiene filtro. Regido por Júpiter, el planeta de la expansión y la exageración, este signo considera que las normas sociales de etiqueta son, a menudo, una hipocresía.

  • El motivo: Para ellos, una mala palabra es el acento necesario para que una verdad se entienda con claridad. Prefieren ser "malhablados" antes que falsos.

  • Estilo: Espontáneo y ruidoso. Sueltan insultos en medio de anécdotas divertidas o cuando algo les parece injusto, casi siempre sin intención de ofender realmente.

2. Escorpio: el Poder del veneno verbal

Escorpio no desperdicia palabras. Cuando este signo de agua decide romper el protocolo y usar lenguaje fuerte, lo hace con una intención clara: impactar, defenderse o liberar una presión emocional inmensa.

  • El motivo: La intensidad. Escorpio vive todo al 100%, y a veces el vocabulario estándar se queda corto para expresar su nivel de indignación o pasión.

  • Estilo: Letal y preciso. No suelen gritar; prefieren decir la palabra exacta, en el momento exacto, para que el impacto sea máximo.

3. Acuario: la Rebeldía por sistema

Acuario entra en este ranking por su naturaleza disruptiva. Como signo de aire regido por Urano (el planeta de las revoluciones), Acuario ama romper el statu quo. Si la sociedad dice que "no se debe hablar así", Acuario probablemente lo hará solo para desafiar la norma.

  • El motivo: La desinhibición intelectual. Usan las malas palabras como una herramienta de choque para despertar a los demás o para demostrar que no se rigen por las reglas convencionales.

  • Estilo: Creativo y errático. Pueden inventar combinaciones de insultos que nadie más usaría, convirtiendo la grosería en una declaración de independencia personal.

