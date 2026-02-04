miércoles 4 de febrero 2026

Lo dicen los astros

¿Mala educación o naturaleza astral?: los 3 signos a los que más les cuesta saludar

No es que necesariamente quieran ser groseros, lo que sucede con estos signos es que su configuración elemental los lleva a priorizar su mundo interno antes que el protocolo social.

Por Mario Godoy
Hay signos que suelen llamar la atención por la falta de acción a la hora de saludar.

Hay signos que suelen llamar la atención por la falta de acción a la hora de saludar.

En el ascensor, en la oficina o cruzando la calle: todos hemos vivido ese momento incómodo en el que alguien evita la mirada para no saludar. Aunque solemos etiquetarlo rápidamente como "falta de educación", la astrología sugiere que ciertos rasgos de personalidad —desde la timidez extrema hasta la desconexión total con el entorno— influyen en el comportamiento de algunos signos.

No es que necesariamente quieran ser groseros; es que su configuración elemental los lleva a priorizar su mundo interno antes que el protocolo social. Aquí desglosamos a los tres "campeones" del silencio.

1. Capricornio: la eficiencia ante todo

Para un Capricornio, el tiempo es el recurso más valioso. Si están enfocados en una meta (lo cual ocurre el 99% del tiempo), el saludo casual puede parecerles una interrupción innecesaria o una formalidad vacía.

  • El motivo: No es odio, es pragmatismo. Si no tienen una relación laboral o personal sólida contigo, su cerebro simplemente no registra la necesidad de "charla trivial".

  • Cómo identificarlo: Te verá, asentirá levemente con la cabeza (si tienes suerte) y seguirá caminando a paso firme hacia su próxima reunión.

2. Escorpio: el escudo de invisibilidad

Escorpio es el signo del misterio y la privacidad. Para ellos, un "hola" implica abrir una puerta, y no dejan entrar a cualquiera. A menudo utilizan la indiferencia como una herramienta de protección para no revelar su estado de ánimo.

  • El motivo: Desconfianza natural. Prefieren observar desde la distancia antes de entablar contacto. Si no se sienten cómodos o si consideran que no eres "de su círculo", pasarán como un fantasma a tu lado.

  • Cómo identificarlo: Mirada fija en el celular o auriculares puestos, incluso si no están escuchando nada.

3. Acuario: los "desconectados" del zodiaco

Acuario vive en el año 3000. Mientras tú esperas un saludo, ellos están pensando en cómo resolver el cambio climático o en una teoría conspirativa que leyeron anoche. No es que no quieran saludarte, es que, literalmente, no te vieron.

  • El motivo: Distracción intelectual. Tienen una desconexión nata con las normas sociales tradicionales. Para ellos, saludar por compromiso es algo "predecible" y ellos detestan lo convencional.

  • Cómo identificarlo: La mirada perdida. Si les hablas, suelen reaccionar con un "¡Ah! Hola, no te había visto", con total sinceridad.

