miércoles 4 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fe y tradición en la cordillera

Se viene la cabalgata en Chile que une a Vicuña y San Juan bajo la devoción por la Difunta Correa

Cristian Tello, uno de los organizadores del evento, detalló la logística y el profundo sentimiento que motiva a gauchos y huasos a compartir una jornada de oración, folclore y hermandad en la ruta de Antakari.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La XVI Cabalgata “Difunta Correa” transitará la Ruta Antakari de Vicuña, uniendo a gauchos de San Juan y huasos chilenos, de la Provincia de Elqui en un encuentro de fe (foto: La Serena Online).

La XVI Cabalgata “Difunta Correa” transitará la Ruta Antakari de Vicuña, uniendo a gauchos de San Juan y huasos chilenos, de la Provincia de Elqui en un encuentro de fe (foto: La Serena Online).

La devoción por la Difunta Correa ha logrado trascender los límites geográficos de la cordillera de los Andes, consolidándose en el norte chileno a través de una tradición que este año celebra su decimosexta edición con la cabalgata que será el 7 y 8 de febrero.

Lee además
cabalgata de la fe a la difunta correa: ya hay fecha para la edicion 2026
Confirmación oficial

Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa: ya hay fecha para la edición 2026
como sera el tren que unira argentina y chile y pasara por san juan
Proyecto bioceánico

Cómo será el tren que unirá Argentina y Chile y pasará por San Juan

Cristian Tello, uno de los organizadores de este evento en la localidad chilena de Vicuña, relató que esta historia nació de la unión entre familias de rodeo de ambos países, como la familia de don Marcelo Tejada, el diputado Gustavo Deger y la familia González, quienes hace 16 años instalaron la imagen de la Difunta en el sector conocido como "La Escoba", en la ruta de Antakari.

Lo que comenzó con un pequeño grupo de jinetes se ha transformado en un fenómeno multitudinario que, en su versión anterior, logró congregar a 150 jinetes, cifra que se espera superar ampliamente este año con la llegada de delegaciones de Coquimbo, Río Hurtado, Paiguano, Pisco Elqui y Monte Grande.

El corazón de esta festividad es la cabalgata, un trayecto de dos horas y media a caballo que parte desde la ciudad de Vicuña hacia la gruta donde descansa la imagen. Según explicó Tello, en diálogo con Radio Sarmiento, el vínculo entre los participantes nace de una identidad compartida: “Yo creo pienso que es por las hermandades que son todos gente de a caballo, como los gauchos la toman ellos, que también son gente de a caballo”.

Esta unión se manifiesta en la logística del evento, ya que los gauchos argentinos que viajan desde San Juan, Rodeo, Jáchal y hasta de Tucumán no cruzan con sus propios animales por cuestiones sanitarias, sino que en Vicuña se les facilitan caballos a todos los que participan para que puedan realizar el recorrido de fe.

La jornada no se limita únicamente al traslado a caballo, sino que constituye un encuentro cultural profundo que se desarrolla durante todo un día. Al llegar a la gruta alrededor de las 12:30 o 13:00 horas, se inicia un acto protocolar que incluye la bienvenida del alcalde de Vicuña y una misa solemne. Tello destacó que el evento busca celebrar la fraternidad a través de presentaciones folclóricas de ambos países, la entrega de reconocimientos y un almuerzo campestre para todos los participantes, coronando la tarde con un show artístico que por primera vez contará con músicos tanto chilenos como argentinos, entre ellos César Olmos.

La fe en la Difunta Correa en esta zona de Chile es "muy fuerte", alimentada por los relatos de milagros y favores concedidos que circulan entre los devotos. Respecto a la creencia popular y el cumplimiento de las promesas, Tello habló de un aspecto característico de la figura: “Por lo que yo tengo entendido hay muchos que le están cumpliendo porque como es el dicho que tienen allá en San Juan, tiene fama de cobradora la Difunta Correa".

Es esta mezcla de respeto y gratitud lo que impulsa a cerca de 50 gauchos argentinos y una marea de huasos chilenos a encontrarse cada febrero en un camino que, lejos de separar, utiliza la pasión por los caballos y la fe para estrechar los lazos de hermandad entre ambos pueblos.

Temas
Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Dos policías de la División Criminalística toman huellas y rastros dentro del negocio donde se produjo el robo. Fotos de TIEMPO DE SAN JUAN. video
Robo millonario

Golpe boquetero: robaron 300 pares de zapatillas y vaciaron una tienda del centro de Villa Krause

Quién era el joven que murió tras descompensarse en una finca en Caucete
Dolor en las redes

Quién era el joven que murió tras descompensarse en una finca en Caucete

Piden cadena de oración para el policía sanjuanino que chocó con un colectivo
Grave accidente

Piden cadena de oración para el policía sanjuanino que chocó con un colectivo

El robo ocurrió en la zona del barrio Del Bono Green.
Robo en vivienda

Una joven se fue de viaje y, a su regreso, descubrió que casi vaciaron su casa en Rivadavia

San Juan bajo un cielo cambiante: calor, tormentas aisladas y una jornada para estar atentos
Clima

San Juan bajo un cielo cambiante: calor, tormentas aisladas y una jornada para estar atentos

Te Puede Interesar

Sacudón en el Ministerio Público: una UFI provocó el golpe de timón y obligó cambios inesperados
Justicia

Sacudón en el Ministerio Público: una UFI provocó el golpe de timón y obligó cambios inesperados

Por Luz Ochoa
Viñateros sanjuaninos alertaron al gobierno que, si no hay apoyo estatal, la cosecha podría verse seriamente afectada.
Con la vendimia encima

Para salvar la cosecha de uva: qué piden los viñateros sanjuaninos al gobierno

Ya se sabe cuándo volverá a funcionar el boleto escolar y docente gratuito en San Juan
Red Tulum

Ya se sabe cuándo volverá a funcionar el boleto escolar y docente gratuito en San Juan

San Martín y otra prueba de fuego en la pretemporada: recibe a Godoy Cruz en el Hilario
Amistoso

San Martín y otra prueba de fuego en la pretemporada: recibe a Godoy Cruz en el Hilario

Tensión en Casa Rosada: un policía federal armado se esposó a las rejas y denunció irregularidades en la fuerza
Protesta

Tensión en Casa Rosada: un policía federal armado se esposó a las rejas y denunció irregularidades en la fuerza