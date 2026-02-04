miércoles 4 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Protesta

Tensión en Casa Rosada: un policía federal armado se esposó a las rejas y denunció irregularidades en la fuerza

Un cabo de la Policía Federal se instaló esta mañana frente a las rejas de Balcarce 50 con una pancarta. La seguridad se mantiene en alerta ya que el efectivo porta su revolver reglamentario.

image

Una situación de tensión se vivió esta mañana en la puerta de la Casa Rosada, donde un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) inició una protesta unipersonal, uniformado y armado, para exigir respuestas ante la situación interna de la fuerza.

Lee además
la justicia argentina pidio a estados unidos la extradicion de nicolas maduro
Presuntos delitos de lesa humanidad

La Justicia argentina pidió a Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro
innovador fallo judicial: una mujer heredo gracias a un audio enviado antes del fallecimiento de su esposo
A guardar los audios

Innovador fallo judicial: una mujer heredó gracias a un audio enviado antes del fallecimiento de su esposo

Según poblicó Noticias Argentinas, el hombre se apostó frente a la reja perimetral con una pancarta, lo que activó los protocolos de seguridad en la zona.

El protagonista del reclamo fue identificado como Miguel Ángel Montiel. Se trata de un suboficial que ostenta el rango de Cabo dentro del escalafón de la Policía Federal Argentina. El efectivo se presentó en el lugar correctamente uniformado y portando su armamento reglamentario a la vista.

image

Montiel se encuentra actualmente en actividad y presta servicio en la Comisaría Belgrano Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por el momento, no se ha confirmado si el efectivo abandonó su puesto de guardia para dirigirse a la sede del Poder Ejecutivo o si se encontraba en su tiempo libre al momento de iniciar la manifestación.

Según el reporte preliminar, el cabo Montiel exterioriza un reclamo por "irregularidades en la Institución". A través de la pancarta que exhibe frente a la Casa Rosada, busca visibilizar presuntos manejos indebidos o fallas estructurales dentro de la Policía Federal, eligiendo el punto político más sensible del país para exponer el conflicto interno.

Por Agencia NA.

Temas
Seguí leyendo

Nación reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad: cuáles son las modificaciones

Dramático rescate: un padre se tiró a un aljibe para salvar a su hija de 4 años

Una sanjuanina, parte del tribunal que condenó al ex juez Walter Bento por encabezar una red de coimas

Unos 500 bomberos luchan contra el fuego en el Parque Los Alerces y Puerto Patriada

PAMI distribuirá cinco artículos sin costo a los jubilados en febrero: cuáles son

Un hombre murió luego de ser atacado por un enjambre de avispas

Violencia de género: un hombre atacó a su ex novia con un machete frente a su hija

Por una alerta del FBI, frustraron dos intentos de masacre en escuelas argentinas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Drama y emoción en Córdoba: un padre se tiró a un aljibe para salvar a su hija.
Tensión

Dramático rescate: un padre se tiró a un aljibe para salvar a su hija de 4 años

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Dos policías de la División Criminalística toman huellas y rastros dentro del negocio donde se produjo el robo. Fotos de TIEMPO DE SAN JUAN. video
Robo millonario

Golpe boquetero: robaron 300 pares de zapatillas y vaciaron una tienda del centro de Villa Krause

Quién era el joven que murió tras descompensarse en una finca en Caucete
Dolor en las redes

Quién era el joven que murió tras descompensarse en una finca en Caucete

Piden cadena de oración para el policía sanjuanino que chocó con un colectivo
Grave accidente

Piden cadena de oración para el policía sanjuanino que chocó con un colectivo

El robo ocurrió en la zona del barrio Del Bono Green.
Robo en vivienda

Una joven se fue de viaje y, a su regreso, descubrió que casi vaciaron su casa en Rivadavia

San Juan bajo un cielo cambiante: calor, tormentas aisladas y una jornada para estar atentos
Clima

San Juan bajo un cielo cambiante: calor, tormentas aisladas y una jornada para estar atentos

Te Puede Interesar

Sacudón en el Ministerio Público: una UFI provocó el golpe de timón y obligó cambios inesperados
Justicia

Sacudón en el Ministerio Público: una UFI provocó el golpe de timón y obligó cambios inesperados

Por Luz Ochoa
Viñateros sanjuaninos alertaron al gobierno que, si no hay apoyo estatal, la cosecha podría verse seriamente afectada.
Con la vendimia encima

Para salvar la cosecha de uva: qué piden los viñateros sanjuaninos al gobierno

Ya se sabe cuándo volverá a funcionar el boleto escolar y docente gratuito en San Juan
Red Tulum

Ya se sabe cuándo volverá a funcionar el boleto escolar y docente gratuito en San Juan

San Martín y otra prueba de fuego en la pretemporada: recibe a Godoy Cruz en el Hilario
Amistoso

San Martín y otra prueba de fuego en la pretemporada: recibe a Godoy Cruz en el Hilario

Tensión en Casa Rosada: un policía federal armado se esposó a las rejas y denunció irregularidades en la fuerza
Protesta

Tensión en Casa Rosada: un policía federal armado se esposó a las rejas y denunció irregularidades en la fuerza