Una joven se fue de viaje y, a su regreso, descubrió que casi vaciaron su casa en Rivadavia

Los ladrones volvieron a atacar una vivienda cuyos moradores se ausentaron por unos días. Esta vez la víctima fue una joven del barrio Del Bono Green, que se fue de viaje y, al regresar, descubrió que desconocidos habían saqueado su casa. Le robaron artefactos, ropa, joyas y hasta su pasaporte.

Efectivos de la Comisaría 13ª de Rivadavia concurrieron el domingo al mediodía a un domicilio de la manzana 15 del barrio Del Bono Green, tras el llamado de una joven de 24 años, de apellido Martínez, quien alertó sobre un robo en su vivienda. En el lugar se constataron que delincuentes habían ingresado al domicilio de la muchacha.

La joven contó que se había ido el miércoles de la semana pasada y regresó recién ese día. Señaló que reside en un complejo habitacional y que el suyo es el único departamento habitado. Los ladrones rompieron la puerta, que contaba con rejas.

De acuerdo con fuentes policiales, los delincuentes se llevaron dos televisores, numerosas prendas de vestir, alhajas y su pasaporte, entre otros elementos. El hecho fue denunciado en la seccional ubicada frente al Hospital Marcial Quiroga y el caso quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad.