martes 3 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Operativo

Estaba prófugo, hacía exhibicionismo en la calle y cayó con un "kiosquito" de droga en Chimbas

Los sospechosos fueron interceptados por exhibicionismo, pero terminaron tras las rejas por tenencia de drogas ilegales. Uno de los implicados contaba con dos pedidos de captura previos a este operativo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
drogas

En un operativo realizado por el Comando Radioeléctrico Oeste, dos hombres de 22 y 23 años terminaron tras las rejas luego de ser denunciados por exhibicionismo en la vía pública. El procedimiento derivó en el hallazgo de una importante cantidad de droga y dinero en efectivo. La intervención policial tuvo lugar en la intersección de las calles El Paisano y El Domador, donde los uniformados, que se encontraban en tareas de prevención, interceptaron a los sospechosos gracias a las descripciones aportadas por los vecinos.

Lee además
Imagen ilustrativa
Presunto delito sexual

Investigan si una niña de 12 años fue abusada por su padrastro en Chimbas
piden cadena de oracion para el policia sanjuanino que choco con un colectivo
Grave accidente

Piden cadena de oración para el policía sanjuanino que chocó con un colectivo

Según fuentes policiales, al momento de realizar el palpado de seguridad, los agentes descubrieron que uno de los involucrados transportaba una cantidad significativa de sustancias prohibidas y dinero en efectivo. En detalle, se le secuestraron diez cigarrillos caseros de marihuana, veintiuna dosis de una sustancia blanca, una bolsa adicional con restos vegetales, elementos para el armado de cigarrillos y la suma de 94.800 pesos argentinos.

La situación del detenido se tornó aún más compleja al constatarse que sobre él pesaban dos pedidos de captura previos.

Ante el hallazgo de los estupefacientes, se dio intervención inmediata al Departamento de Drogas Ilegales, iniciándose un legajo judicial por infracción a la Ley 23.737, quedando ambos sujetos a disposición de las autoridades correspondientes.

Temas
Seguí leyendo

Allanamiento en Rawson: secuestraron fusiles, pistolas y más de 20 aves exóticas

Golpe boquetero: robaron 300 pares de zapatillas y vaciaron una tienda del centro de Villa Krause

A la cárcel: un delincuente forcejeó con una madre y su hijo para robarle un celular, lo atraparon y fue condenado

Confirmado: el conductor de la Hilux que mató y se dio a la fuga en Chimbas, fue imputado por homicidio

Una joven se fue de viaje y, a su regreso, descubrió que casi vaciaron su casa en Rivadavia

Dos hombres fueron condenados por asaltar y golpear a dos menores para robarles

Lo abandonó su cómplice en plena fuga y ahora le cayó el peso de la ley

Un coordinador de viajes, en la mira por un violento arrebato en Capital: una foto, la prueba clave

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Emiliano Barrera (31) y Elías Daher (35).
Tribunales

Dos comerciantes fueron denunciados por estafa, arreglaron con las víctimas pero seguirán pegados a la Justicia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Emiliano Barrera (31) y Elías Daher (35).
Tribunales

Dos comerciantes fueron denunciados por estafa, arreglaron con las víctimas pero seguirán pegados a la Justicia

Maximiliano Alé, el sospechoso de la tentativa de femicidio en Santa Lucía.
Violencia de género

La mujer atacada en Santa Lucía habría sufrido unas 40 puñaladas: el agresor ya está preso, ¿quién es?

En Cienaguita (Sarmiento) se encuentra el rincón que combina naturaleza, espiritualidad y aguas curativas: el Manantial Virgen de Lourdes,
Tiempo de Verano en SJ

El rincón sanjuanino de la sanación: agua curativa, religión y un portal energético en un solo lugar

Grave choque en Capital: un policía en moto impactó con un colectivo y terminó con una pierna destrozada
Urgente

Grave choque en Capital: un policía en moto impactó con un colectivo y terminó con una pierna destrozada

Se agrava la situación procesal del conductor que mató al volante a un motociclista en Chimbas
Trágica Navidad

Se agrava la situación procesal del conductor que mató al volante a un motociclista en Chimbas

Te Puede Interesar

Bono de fin de año en San Juan: 10 municipios lo pagaron, 4 lo abonaron en cuotas y 5 no lo otorgaron
Relevamiento

Bono de fin de año en San Juan: 10 municipios lo pagaron, 4 lo abonaron en cuotas y 5 no lo otorgaron

Por Ana Paula Gremoliche
San Juan bajo un cielo cambiante: calor, tormentas aisladas y una jornada para estar atentos
Clima

San Juan bajo un cielo cambiante: calor, tormentas aisladas y una jornada para estar atentos

Dos policías de la División Criminalística toman huellas y rastros dentro del negocio donde se produjo el robo. Fotos de TIEMPO DE SAN JUAN. video
Robo millonario

Golpe boquetero: robaron 300 pares de zapatillas y vaciaron una tienda del centro de Villa Krause

Piden cadena de oración para el policía sanjuanino que chocó con un colectivo
Grave accidente

Piden cadena de oración para el policía sanjuanino que chocó con un colectivo

El robo ocurrió en la zona del barrio Del Bono Green.
Robo en vivienda

Una joven se fue de viaje y, a su regreso, descubrió que casi vaciaron su casa en Rivadavia