Estaba prófugo, hacía exhibicionismo en la calle y cayó con un "kiosquito" de droga en Chimbas

En un operativo realizado por el Comando Radioeléctrico Oeste, dos hombres de 22 y 23 años terminaron tras las rejas luego de ser denunciados por exhibicionismo en la vía pública. El procedimiento derivó en el hallazgo de una importante cantidad de droga y dinero en efectivo. La intervención policial tuvo lugar en la intersección de las calles El Paisano y El Domador, donde los uniformados, que se encontraban en tareas de prevención, interceptaron a los sospechosos gracias a las descripciones aportadas por los vecinos.

Según fuentes policiales, al momento de realizar el palpado de seguridad, los agentes descubrieron que uno de los involucrados transportaba una cantidad significativa de sustancias prohibidas y dinero en efectivo. En detalle, se le secuestraron diez cigarrillos caseros de marihuana, veintiuna dosis de una sustancia blanca, una bolsa adicional con restos vegetales, elementos para el armado de cigarrillos y la suma de 94.800 pesos argentinos.

La situación del detenido se tornó aún más compleja al constatarse que sobre él pesaban dos pedidos de captura previos.

Ante el hallazgo de los estupefacientes, se dio intervención inmediata al Departamento de Drogas Ilegales, iniciándose un legajo judicial por infracción a la Ley 23.737, quedando ambos sujetos a disposición de las autoridades correspondientes.