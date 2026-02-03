martes 3 de febrero 2026

Clima

San Juan bajo un cielo cambiante: calor, tormentas aisladas y una jornada para estar atentos

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este miércoles 4 de febrero una jornada típica de pleno verano sanjuanino con elevadas temperaturas, nubosidad y probabilidades de precipitaciones aisladas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
nublado-1jpg.webp

El pronóstico para San Juan para este miércoles, anuncia una jornada que combinará calor intenso con cielos inestables: se espera que la temperatura mínima ronde los 19 °C al amanecer y que la máxima alcance los 30 °C por la tarde, con sensación térmica que puede sentirse más elevada bajo el sol de verano.

El cielo presentará tormentas aisladas durante la mañana y la tarde, con probabilidad de lluvia que se sitúa entre el 10 % y el 40 %, y vientos moderados del sector este que oscilarán entre 7 y 22 km/h, según el parte del organismo meteorológico oficial.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, y aunque las precipitaciones no serían generalizadas, no se descarta que algunos sectores de la ciudad y el Gran San Juan experimenten chaparrones o incluso tormentas eléctricas aisladas a lo largo del día. Para quienes planean actividades al aire libre, es recomendable llevar protección solar y, en la medida de lo posible, mantenerse hidratados, ya que el calor típico de la región para esta época del año puede intensificarse durante las horas centrales.

Por la noche, la temperatura descenderá suavemente hasta unos 21 °C, con probabilidad de lluvias que se mantendría en rangos similares a lo largo de la tarde y primeras horas de la noche, sin descartar algunos desarrollos tormentosos breves. El SMN aconseja a la población estar atenta a cambios rápidos en el clima, típicos del verano sanjuanino, sobre todo si se realizan desplazamientos o actividades recreativas al aire libre.

