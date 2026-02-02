Preocupante situación de los vecinos de Bermejo: llevan días sin luz, ni agua

Habitantes de la localidad de Bermejo , en el departamento Caucete, están viviendo una situación complicada por las consecuencias del temporal de los últimos días. Denuncian que desde el viernes se encuentran sin electricidad y a partir del sábado sin servicio de agua potable. Piden con urgencia el restablecimiento de esos servicios esenciales para garantizar una buena calidad de vida.

Jonathan Aguirre, referente de la Unión Vecinal de la zona, explicó a Tiempo de San Juan que desde el viernes se cortó el suministro eléctrico y, desde ese momento, nunca se restableció. “El viento derribó entre 40 y 45 postes de luz en el tendido eléctrico”, indicó.

Además, detalló que no cuentan con abastecimiento de agua potable desde el sábado pasado. Según Aguirre, el caño que lleva agua desde la vertiente de Nikizanga hasta Bermejo fue afectado por las crecientes, lo que interrumpió el suministro a la población. En este sentido, el agua se acumula en un tanque y es distribuida a la comunidad, pero no llega porque se cortó la cañería. “Solamente tenemos el agua que nos trae OSSE desde los camiones cisterna”, manifestó Aguirre.

Aguirre comentó que el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, visitó el sábado el área afectada para verificar y constatar la situación. No obstante, aún no han recibido ningún tipo de solución a la problemática. A su vez, detalló que ya han realizado los reclamos pertinentes ante los organismos correspondientes, como OSSE y Naturgy. “Hemos estado totalmente incomunicados por los cortes de ruta y todavía estamos inundados”, finalizó.