Corte total en la Ruta 141: el tramo Bermejo-Marayes estará intransitable por lo menos hasta el martes

El tramo Bermejo-Marayes de la Ruta Nacional 141 estará restringido para el tránsito vehicular por lo menos hasta el martes en la mañana, debido a la realización de obras. La información fue confirmada por Vialidad Nacional y detallaron que los trabajos se llevarán a cabo desde las 19:00 horas de este lunes 2 de febrero hasta las 7 del martes 3 de febrero. Sin embargo, se recomienda a la comunidad estar atentos, ya que el escenario puede modificarse ante cualquier inconveniente, ya sea climático o en las tareas que se realizan.

Desde el organismo aclararon que la medida está dirigida a los conductores de camiones, colectivos y vehículos particulares. La decisión se adoptó de manera preventiva para preservar la vida humana y la propiedad privada, ante la presencia de badenes con agua y material de arrastre, posibles bajadas de creciente, banquinas descalzadas y sectores con erosión, riesgo de socavones y condiciones climáticas inestables y visibilidad reducida en horario nocturno.

Detallaron que personal de Vialidad Nacional se encuentra trabajando en el sector, con tareas de evaluación y mantenimiento para garantizar la seguridad vial de la zona que fue castigada por el temporal de los últimos días.

Ante las consecuencias de las inclemencias climáticas, Vialidad emitió una serie de recomendaciones para los usuarios que deban transitar por las zonas afectadas. Solicitaron respetar de manera estricta las señales de tránsito y las órdenes del personal de seguridad en camino.

Por seguridad, sugirieron no circular durante la noche por los tramos dañados y se aconsejó a los viajeros postergar sus traslados si no son urgentes.