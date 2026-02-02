martes 3 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Por el temporal

Corte total en la Ruta 141: el tramo Bermejo-Marayes estará intransitable por lo menos hasta el martes

Vialidad Nacional informó que el trayecto permanecerá interrumpido desde las 19:00 horas de este lunes 2 de febrero hasta las 7 horas del 3 de febrero.

ruta 141

El tramo Bermejo-Marayes de la Ruta Nacional 141 estará restringido para el tránsito vehicular por lo menos hasta el martes en la mañana, debido a la realización de obras. La información fue confirmada por Vialidad Nacional y detallaron que los trabajos se llevarán a cabo desde las 19:00 horas de este lunes 2 de febrero hasta las 7 del martes 3 de febrero. Sin embargo, se recomienda a la comunidad estar atentos, ya que el escenario puede modificarse ante cualquier inconveniente, ya sea climático o en las tareas que se realizan.

Lee además
martes caluroso pero con probabilidades de lluvia en san juan
SMN

Martes caluroso pero con probabilidades de lluvia en San Juan
las dos versiones enfrentadas que circulan sobre la descarga electrica a la exboxeadora cecilia roman
Polémica

Las dos versiones enfrentadas que circulan sobre la descarga eléctrica a la exboxeadora Cecilia Román

Desde el organismo aclararon que la medida está dirigida a los conductores de camiones, colectivos y vehículos particulares. La decisión se adoptó de manera preventiva para preservar la vida humana y la propiedad privada, ante la presencia de badenes con agua y material de arrastre, posibles bajadas de creciente, banquinas descalzadas y sectores con erosión, riesgo de socavones y condiciones climáticas inestables y visibilidad reducida en horario nocturno.

Detallaron que personal de Vialidad Nacional se encuentra trabajando en el sector, con tareas de evaluación y mantenimiento para garantizar la seguridad vial de la zona que fue castigada por el temporal de los últimos días.

Ante las consecuencias de las inclemencias climáticas, Vialidad emitió una serie de recomendaciones para los usuarios que deban transitar por las zonas afectadas. Solicitaron respetar de manera estricta las señales de tránsito y las órdenes del personal de seguridad en camino.

Por seguridad, sugirieron no circular durante la noche por los tramos dañados y se aconsejó a los viajeros postergar sus traslados si no son urgentes.

Temas
Seguí leyendo

Concurso para los son de buen comer: la competencia que puso a prueba el estómago de los sanjuaninos

Preocupante situación de los vecinos de Bermejo: llevan días sin luz, ni agua

La educación a distancia redefine el futuro profesional

Nuevo parte de rutas en San Juan: no se puede transitar en la RN 141

Lunes con 34 grados de máxima en San Juan y, ¿siguen las lluvias?

¿A qué hora llegaría la lluvia al Gran San Juan? Qué dicen sobre el pronóstico para la tarde y la noche del domingo

Se verá afectado el servicio de agua potable en algunas zonas de la provincia

La lluvia seguirá siendo protagonista en San Juan durante este domingo: los detalles

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
las dos versiones enfrentadas que circulan sobre la descarga electrica a la exboxeadora cecilia roman
Polémica

Las dos versiones enfrentadas que circulan sobre la descarga eléctrica a la exboxeadora Cecilia Román

Las Más Leídas

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía
Datos reveladores

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía

Hallaron en una casa de Santa Lucía el cuerpo de un joven en avanzado estado de descomposición
Triste noticia

Hallaron en una casa de Santa Lucía el cuerpo de un joven en avanzado estado de descomposición

Generó un caos en la casa de su madre en Pocito y los vecinos lo filmaron
Video

Generó un caos en la casa de su madre en Pocito y los vecinos lo filmaron

Prefieren venir a San Juan: la facultad de la UNSJ que sigue atrayendo a gran cantidad de jóvenes por fuera de la provincia
Educación

"Prefieren venir a San Juan": la facultad de la UNSJ que sigue atrayendo a gran cantidad de jóvenes por fuera de la provincia

Imágenes dentro de Santa Sylvia: la foto muestra como el aluvión rompió las defensas que se elevaban por hasta 5 metros en esa parte de Zonda. 
Exclusivo

Eskenazi responde a las acusaciones por el agua que inundó Zonda: qué dijo el empresario

Te Puede Interesar

Por primera vez, declaró en la Justicia un menor implicado en la tragedia del Canal Benavidez
Exclusivo

Por primera vez, declaró en la Justicia un menor implicado en la tragedia del Canal Benavidez

Por Redacción Tiempo de San Juan
Martes caluroso pero con probabilidades de lluvia en San Juan
SMN

Martes caluroso pero con probabilidades de lluvia en San Juan

Gabi Sabatini, su galería de fotos por San Juan y el curioso paso por un departamento alejado
En redes

Gabi Sabatini, su galería de fotos por San Juan y el curioso paso por un departamento alejado

El robo ocurrió en la escuela Florencia Nightingale, en La Chimbera.
Ataque a edificio escolar

Daño y robo en una escuela secundaria de La Chimbera

En Rawson habrían cambiado horas de trabajo por francos: qué dice el gremio
Las versiones

En Rawson habrían cambiado horas de trabajo por francos: qué dice el gremio