martes 3 de febrero 2026

Las versiones

En Rawson habrían cambiado horas de trabajo por francos: qué dice el gremio

El Ejecutivo les habría realizado un pedido a los trabajadores que presten su servicio en la Fiesta de la Doma el próximo fin de semana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-02-02 at 10.41.38 PM

En la previa de la XXIV Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folclore, que se realizará los días 6, 7 y 8 de febrero en el Predio Gaucho José Dolores, comenzaron a circular versiones sobre un pedido del Ejecutivo municipal de Rawson a trabajadores para que las horas que deban cumplir durante el evento sean compensadas con días de franco, en lugar de abonarse como horas extras.

Según señalaron fuentes vinculadas al municipio, la solicitud habría sido realizada desde el Ejecutivo encabezado por el intendente Carlos Munisaga, y estaría dirigida al personal que prestará servicios durante el fin de semana del festival. La propuesta consistiría en devolver las horas trabajadas con jornadas de descanso posteriores, una modalidad que generó consultas y comentarios entre los empleados municipales.

Ante estas versiones, desde el gremio SUOEM salieron a aclarar la situación. Su secretario general, Antonino Damico, sostuvo que la maniobra es “completamente legal”, al tratarse de un pedido que el intendente realiza a los trabajadores y que estos pueden aceptar o rechazar sin que exista obligación alguna. “Es un favor que se solicita y cada empleado decide si lo hace o no”, explicó el dirigente sindical.

En ese contexto, D’Amico remarcó que el municipio de Rawson atraviesa una situación económica “muy delicada”, lo que explica la búsqueda de alternativas para cubrir servicios durante eventos masivos. Al mismo tiempo, valoró la recategorización de empleados municipales concretada durante 2024, a la que calificó como un avance importante para el sector.

Cabe recordar que el municipio de Rawson fue uno de los que no abonó el bono anunciado por el Gobierno provincial en diciembre pasado, justamente en función de las dificultades financieras que atraviesa la comuna.

