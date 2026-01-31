sábado 31 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Importante

Rawson suspendió todas las actividades del fin de semana por el alerta meteorológico

El comunicado de la comuna expresó que esta decisión es por apoyo a todos los productores agrícolas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Municipalidad de Rawson informó la suspensión de todas las actividades previstas para este fin de semana, en el marco del alerta meteorológico vigente y en solidaridad con los productores agrícolas del departamento, quienes sufrieron importantes daños a raíz de la caída de granizo.

Lee además
Imagen ilustrativa
Golpe delictivo

Millonario robo contra una distribuidora de Rawson
en un control policial encontraron una moto que fue robada en 2024
Policía de San Juan

En un control policial encontraron una moto que fue robada en 2024

A través de un comunicado oficial, la comuna señaló que la medida busca acompañar a las familias productoras afectadas por esta contingencia climática que golpeó con fuerza a distintas zonas productivas de Rawson.

En este contexto, quedó suspendida la Cabalgata en honor al Gaucho José Dolores, así como también Las Peñitas Medaneras, correspondientes a la última jornada programada. Cabe destacar que la XIII Cabalgata en Honor al Gaucho José Dolores, organizada por la Agrupación Gaucha San Juan de la Frontera y fiscalizada por la Federación Gaucha Sanjuanina, estaba prevista para este sábado a partir de las 17 horas, con llegada al Predio Gaucho José Dolores. En tanto, a las 21 horas estaban programadas Las Peñitas Medaneras, organizadas por las instituciones del Médano de Oro con el acompañamiento del Municipio.

Desde la Municipalidad de Rawson agradecieron la comprensión de la comunidad ante esta decisión y reiteraron su acompañamiento y apoyo a todos los productores agrícolas que atraviesan este difícil momento.

Temas
Seguí leyendo

Tras la detención del presunto tío abusador, hubo una violenta gresca en Rawson

Dos ladrones atacaron y asaltaron a un vecino de Rawson en la puerta de su casa

Simuló ser pasajero y, junto a un cómplice, asaltó a un chofer de moto DiDi en Rawson

Un motociclista de 29 años terminó en el hospital tras chocar con una camioneta Toyota

Entró a robar a una casa, ocultó lo que se llevó en un cantero e intentó huir

La Fiesta de la Destreza Criolla ya tiene grilla de artistas: conocela y mirá el valor de las entradas

Sábado con tormentas intensas en San Juan

El viento Sur llegó con tierra a San Juan y hay alerta por fuertes tormentas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Golpe delictivo

Millonario robo contra una distribuidora de Rawson

Tormentas: continúa vigente el alerta naranja para cinco departamentos de San Juan
SMN

Tormentas: continúa vigente el alerta naranja para cinco departamentos de San Juan

Sábado con tormentas intensas en San Juan
SMN

Sábado con tormentas intensas en San Juan

Video: así llegaba el ventarrón a la Vuelta a San Juan
En Santa Lucía

Video: así llegaba el ventarrón a la Vuelta a San Juan

Siempre que llovió, granizó: después del viento sur, llegó el temporal a departamentos alejados
Este viernes

Siempre que llovió, granizó: después del viento sur, llegó el temporal a departamentos alejados

Te Puede Interesar

Buscaba unos tenedores y se terminó encontrando una víbora en Santa Lucía
Qué susto

Buscaba unos tenedores y se terminó encontrando una víbora en Santa Lucía

Por Redacción Tiempo de San Juan
Rawson suspendió todas las actividades del fin de semana por el alerta meteorológico
Importante

Rawson suspendió todas las actividades del fin de semana por el alerta meteorológico

Una bestia en la montaña: el chileno Cristóbal Ramírez voló en el Alto del Colorado y es el nuevo líder de la Vuelta a San Juan
Etapa reina

Una bestia en la montaña: el chileno Cristóbal Ramírez voló en el Alto del Colorado y es el nuevo líder de la Vuelta a San Juan

Daniela Rodríguez, intendenta de Chimbas.
Conflicto

Lo que gana y lo que pierde Daniela Rodríguez gobernando con un presupuesto viejo en Chimbas

Tren con vagones vineros en la estación San Juan del ferrocarril Belgrano, a mediados de los 80. Todo un recuerdo para los sanjuaninos. Ahora el tren de carga no pasa tan seguido.
Digno de contar

Un puñado de semitas y el eco de los rieles: el encuentro que revivió la época dorada del tren en San Juan