Rawson suspendió todas las actividades del fin de semana por el alerta meteorológico

La Municipalidad de Rawson informó la suspensión de todas las actividades previstas para este fin de semana, en el marco del alerta meteorológico vigente y en solidaridad con los productores agrícolas del departamento, quienes sufrieron importantes daños a raíz de la caída de granizo.

A través de un comunicado oficial, la comuna señaló que la medida busca acompañar a las familias productoras afectadas por esta contingencia climática que golpeó con fuerza a distintas zonas productivas de Rawson.

En este contexto, quedó suspendida la Cabalgata en honor al Gaucho José Dolores, así como también Las Peñitas Medaneras, correspondientes a la última jornada programada. Cabe destacar que la XIII Cabalgata en Honor al Gaucho José Dolores, organizada por la Agrupación Gaucha San Juan de la Frontera y fiscalizada por la Federación Gaucha Sanjuanina, estaba prevista para este sábado a partir de las 17 horas, con llegada al Predio Gaucho José Dolores. En tanto, a las 21 horas estaban programadas Las Peñitas Medaneras, organizadas por las instituciones del Médano de Oro con el acompañamiento del Municipio.

Desde la Municipalidad de Rawson agradecieron la comprensión de la comunidad ante esta decisión y reiteraron su acompañamiento y apoyo a todos los productores agrícolas que atraviesan este difícil momento.