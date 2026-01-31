Rutas de San Juan: este es el estado de cada una de ellas

Vialidad Nacional – Distrito San Juan informó este sábado 31 de enero de 2026, a las 20:00, el estado actualizado de las rutas nacionales en la provincia. Ante un escenario climático inestable, solicitaron circular con extrema precaución y mantenerse informados por los canales oficiales.
Estado de rutas nacionales en San Juan
Ruta Nacional 40 – San Juan / Jáchal
-
Transitable con precaución
-
Lluvias y lloviznas en sectores
-
Posibles badenes con arrastre
Ruta Nacional 40 – Huaco / Límite con La Rioja
-
Transitable con precaución
-
Badenes con arrastre entre km 3678 y 3710
-
Se realizaron tareas de despeje
-
Volvió a llover cerca de las 18:40
Ruta Nacional 150 – Jáchal / Huaco / Ischigualasto / Valle Fértil
Ruta Nacional 150 – Jáchal / Rodeo
Ruta Nacional 149 – Departamento Calingasta
Ruta Nacional 149 – Departamento Iglesia
Ruta Nacional 153 – Departamento Sarmiento
Ruta Nacional 40 Sur – San Juan / Mendoza
-
Transitable con precaución
-
Lloviznas en Pocito y Sarmiento
-
Los badenes con agua viralizados corresponden a jurisdicción Mendoza
Ruta Nacional 20 – San Juan / Caucete
Ruta Nacional 20 – Caucete / San Luis
Atención especial: Ruta Nacional 141 (Caucete / Marayes / Chepes)
Ruta Nacional 141 – Caucete / Marayes
-
Se evalúa CORTE PREVENTIVO en ambos sentidos
-
Continúan las lluvias
-
Badenes con arrastre en gran parte del tramo
-
Gendarmería Nacional con recorridas preventivas durante la noche y el sábado
Operativo reforzado de Vialidad Nacional
-
Campamento principal en Marayes: centro de operaciones con maquinaria, técnicos e ingenieros
-
Puesto sobre ruta, a 3 km antes de Marayes: presencia de Vialidad y Gendarmería
Recomendaciones
-
No circular de noche, especialmente por RN 141
-
No cruzar badenes con agua
-
No permanecer detenido sobre la calzada esperando que baje la creciente
-
Respetar indicaciones del personal vial y de seguridad