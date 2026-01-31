sábado 31 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Detalles

Rutas de San Juan: este es el estado de cada una de ellas

Las intensas lluvias del viernes y el sábado han hecho estragos en los caminos. Mirá en detalle cada una.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2026-01-31 202132

Vialidad Nacional – Distrito San Juan informó este sábado 31 de enero de 2026, a las 20:00, el estado actualizado de las rutas nacionales en la provincia. Ante un escenario climático inestable, solicitaron circular con extrema precaución y mantenerse informados por los canales oficiales.

Lee además
La Ruta 12 camino a Zonda fue rehabilitada tras la nueva crecida ocurrida durante la noche de este martes. (Foto de archivo)
Este miércoles

Cómo está el acceso a Zonda tras la nueva crecida y el estado del resto de las rutas en San Juan
Máquinas de Vialidad Provincial trabaja para despejar la zona en inmediaciones de la Quebrada de Zonda.
Reacondicionamiento

Tras el temporal que afectó a buena parte de San Juan, continúan los trabajos para restablecer rutas y accesos

Estado de rutas nacionales en San Juan

Ruta Nacional 40 – San Juan / Jáchal

  • Transitable con precaución

  • Lluvias y lloviznas en sectores

  • Posibles badenes con arrastre

Ruta Nacional 40 – Huaco / Límite con La Rioja

  • Transitable con precaución

  • Badenes con arrastre entre km 3678 y 3710

  • Se realizaron tareas de despeje

  • Volvió a llover cerca de las 18:40

Ruta Nacional 150 – Jáchal / Huaco / Ischigualasto / Valle Fértil

  • Transitable

  • Sin lluvias registradas al momento

Ruta Nacional 150 – Jáchal / Rodeo

  • Transitable con precaución

Ruta Nacional 149 – Departamento Calingasta

  • Transitable

Ruta Nacional 149 – Departamento Iglesia

  • Transitable con precaución

Ruta Nacional 153 – Departamento Sarmiento

  • Transitable con MÁXIMA PRECAUCIÓN

  • Lluvias aisladas en sectores

Ruta Nacional 40 Sur – San Juan / Mendoza

  • Transitable con precaución

  • Lloviznas en Pocito y Sarmiento

  • Los badenes con agua viralizados corresponden a jurisdicción Mendoza

Ruta Nacional 20 – San Juan / Caucete

  • Transitable

  • Lloviznas en algunos sectores

Ruta Nacional 20 – Caucete / San Luis

  • Transitable

Atención especial: Ruta Nacional 141 (Caucete / Marayes / Chepes)

Ruta Nacional 141 – Caucete / Marayes

  • Se evalúa CORTE PREVENTIVO en ambos sentidos

  • Continúan las lluvias

  • Badenes con arrastre en gran parte del tramo

  • Gendarmería Nacional con recorridas preventivas durante la noche y el sábado

Operativo reforzado de Vialidad Nacional

  • Campamento principal en Marayes: centro de operaciones con maquinaria, técnicos e ingenieros

  • Puesto sobre ruta, a 3 km antes de Marayes: presencia de Vialidad y Gendarmería

Recomendaciones

  • No circular de noche, especialmente por RN 141

  • No cruzar badenes con agua

  • No permanecer detenido sobre la calzada esperando que baje la creciente

  • Respetar indicaciones del personal vial y de seguridad

Temas
Seguí leyendo

Tormentas en San Juan: algunas zonas de Capital y 25 de Mayo fueron afectadas con cortes de luz

Crecientes en Marayes por las intensas lluvias: la Ruta 141 está intransitable y piden que la gente no viaje

Rawson suspendió todas las actividades del fin de semana por el alerta meteorológico

Tormentas: continúa vigente el alerta naranja para cinco departamentos de San Juan

Sábado con tormentas intensas en San Juan

El viento Sur llegó con tierra a San Juan y hay alerta por fuertes tormentas

Créditos de ANSES: cómo consultar el monto de las cuotas pendientes y las fechas de pago

iGaming en Argentina: factores Clave del Crecimiento de los Ingresos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
crecientes en marayes por las intensas lluvias: la ruta 141 esta intransitable y piden que la gente no viaje
Urgente

Crecientes en Marayes por las intensas lluvias: la Ruta 141 está intransitable y piden que la gente no viaje

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tormentas: continúa vigente el alerta naranja para cinco departamentos de San Juan
SMN

Tormentas: continúa vigente el alerta naranja para cinco departamentos de San Juan

Imagen ilustrativa
Golpe delictivo

Millonario robo contra una distribuidora de Rawson

Sábado con tormentas intensas en San Juan
SMN

Sábado con tormentas intensas en San Juan

Siempre que llovió, granizó: después del viento sur, llegó el temporal a departamentos alejados
Este viernes

Siempre que llovió, granizó: después del viento sur, llegó el temporal a departamentos alejados

Tren con vagones vineros en la estación San Juan del ferrocarril Belgrano, a mediados de los 80. Todo un recuerdo para los sanjuaninos. Ahora el tren de carga no pasa tan seguido.
Digno de contar

Un puñado de semitas y el eco de los rieles: el encuentro que revivió la época dorada del tren en San Juan

Te Puede Interesar

Cecilia Román
Impactante

La reconocida exboxeadora sanjuanina Cecilia Román sufrió una descarga eléctrica en Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las mujeres que mandan en la ruta: Catalina y Carla, las únicas comisarias de la Vuelta a San Juan
Historia

Las mujeres que mandan en la ruta: Catalina y Carla, las únicas comisarias de la Vuelta a San Juan

Rutas de San Juan: este es el estado de cada una de ellas
Detalles

Rutas de San Juan: este es el estado de cada una de ellas

¿Qué es lo que más le preguntan los sanjuaninos al Chat GPT? Mirá lo que nos respondieron
Tiempo Pregunta

¿Qué es lo que más le preguntan los sanjuaninos al Chat GPT? Mirá lo que nos respondieron

Crecientes en Marayes por las intensas lluvias: la Ruta 141 está intransitable y piden que la gente no viaje
Urgente

Crecientes en Marayes por las intensas lluvias: la Ruta 141 está intransitable y piden que la gente no viaje