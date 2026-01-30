viernes 30 de enero 2026

Inestabilidad

El viento Sur llegó con tierra a San Juan y hay alerta por fuertes tormentas

Las ráfagas con polvo redujeron la visibilidad en el Gran San Juan y dieron paso a un período de inestabilidad: hay alerta amarilla por tormentas fuertes, con posible granizo, lluvias intensas y vientos de hasta 90 km/h en varios departamentos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Piden a los conductores precaución al conducir en San Juan debido a los efectos del viento.

Piden a los conductores precaución al conducir en San Juan debido a los efectos del viento.

Tal como lo había pronosticado el Servicio Meteorológico Nacional, este viernes por la tarde se hizo sentir el cambio abrupto del clima en San Juan. Un intenso viento sur ingresó a la provincia con ráfagas fuertes y una importante cantidad de tierra en suspensión, lo que redujo notablemente la visibilidad, especialmente en el Gran San Juan, y generó complicaciones para la circulación vehicular.

El fenómeno llegó después de un día infernal y con las tormentas dará inicio a un período de inestabilidad que, según el Servicio Meteorológico Nacional y la Dirección de Protección Civil, se extenderá durante la noche de este viernes, la madrugada, la tarde y la noche del sábado 31 de enero.

En este contexto, rige una alerta amarilla por tormentas para los departamentos de 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil. El área podría verse afectada por tormentas fuertes y, de manera aislada, severas, con probabilidad de caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundantes precipitaciones en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Desde los organismos oficiales indicaron que se esperan precipitaciones acumuladas de entre 20 y 45 milímetros, con posibilidad de que esos valores sean superados de forma puntual. En las zonas más elevadas de la Cordillera, las lluvias podrían presentarse en forma de nieve y/o granizo, lo que suma un factor de riesgo adicional.

Desde Protección Civil solicitaron extremar las precauciones y recordaron que ante cualquier emergencia se encuentran habilitados los números 103 y 911. Además, recomendaron evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan volarse y circular con precaución ante la reducción de visibilidad y el posible anegamiento de calles.

