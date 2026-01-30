El viento Sur llegó con tierra a San Juan y hay alerta por fuertes tormentas

Tal como lo había pronosticado el Servicio Meteorológico Nacional, este viernes por la tarde se hizo sentir el cambio abrupto del clima en San Juan . Un intenso viento sur ingresó a la provincia con ráfagas fuertes y una importante cantidad de tierra en suspensión, lo que redujo notablemente la visibilidad, especialmente en el Gran San Juan, y generó complicaciones para la circulación vehicular.

El fenómeno llegó después de un día infernal y con las tormentas dará inicio a un período de inestabilidad que, según el Servicio Meteorológico Nacional y la Dirección de Protección Civil, se extenderá durante la noche de este viernes, la madrugada, la tarde y la noche del sábado 31 de enero.

En este contexto, rige una alerta amarilla por tormentas para los departamentos de 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil. El área podría verse afectada por tormentas fuertes y, de manera aislada, severas, con probabilidad de caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundantes precipitaciones en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Desde los organismos oficiales indicaron que se esperan precipitaciones acumuladas de entre 20 y 45 milímetros, con posibilidad de que esos valores sean superados de forma puntual. En las zonas más elevadas de la Cordillera, las lluvias podrían presentarse en forma de nieve y/o granizo, lo que suma un factor de riesgo adicional.

Desde Protección Civil solicitaron extremar las precauciones y recordaron que ante cualquier emergencia se encuentran habilitados los números 103 y 911. Además, recomendaron evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan volarse y circular con precaución ante la reducción de visibilidad y el posible anegamiento de calles.