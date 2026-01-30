viernes 30 de enero 2026

Vuelta a San Juan

En medio de una nube de tierra, Leo Rodríguez le dio una alegría a Chimbas: Contte sigue primero en la general

El ciclista de Chimbas Te Quiero protagonizó el sprint final junto a su compañero de equipo Julián Barrientos y se quedó con la carrera de este viernes, con un tiempo de 2 horas y 44 minutos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La séptima etapa de la Vuelta a San Juan, que unió Santa Lucía con la Difunta Correa y regresó al punto de partida, dejó una jornada intensa, marcada por el desgaste físico, el viento y un ritmo sostenido que exigió al máximo a los pelotones. En ese contexto, Leonardo Rodríguez se impuso con autoridad en el cierre, liderando un final de carrera que tuvo sello chimbero.

Rodríguez cruzó la meta en primer lugar, seguido muy de cerca por su compañero de equipo Julián Barrientos, mientras que Tomás Contte, representante de la Municipalidad de Pocito, completó el podio. Aunque no logró quedarse con la etapa, Contte volvió a demostrar regularidad y se mantuvo como líder de la clasificación general individual, un dato clave en la pelea por el título.

La actuación de los equipos sanjuaninos fue uno de los puntos salientes de la jornada. La Municipalidad de Chimbas dominó el tramo final y colocó a dos de sus ciclistas en lo más alto de la etapa, mientras que Pocito sostuvo protagonismo en la general, confirmando el alto nivel competitivo de la carrera.

En las clasificaciones secundarias también hubo movimientos importantes. En la categoría Sub 23, el chileno Martín Mancilla Labrín, del equipo Stamina Racing, continúa al frente de la tabla, consolidándose como el mejor juvenil de la competencia. Por su parte, Lisandro Bravo, de la Municipalidad de Chimbas, se adueñó del liderazgo tanto en la meta de montaña como en la meta sprint, en una disputa ajustada con Leandro Velardez, de Pocito. Ambos igualan en puntos, pero el maillot quedó en manos de Bravo por su mejor ubicación en la general individual, según informaron los comisarios.

La competición modificó su cronograma como consecuencia de las lluvias registradas en las últimas horas. Los efectos del mal tiempo provocaron daños en Ruta 40 Norte, tramo por donde debía transitar la séptima etapa con destino al Alto El Colorado, lo que obligó a la organización a reprogramar la jornada de montaña.

La decisión fue comunicada oficialmente por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Deporte, y el Pedal Club Olimpia, quienes informaron que la etapa al Alto El Colorado se correrá mañana sábado 31 de enero, en el horario originalmente previsto.

Podio y líderes de maillots

Ganador: #26 Leonardo Rodríguez - Municipalidad de Chimbas

2) #24 Julián Barrientos - Municipalidad de Chimbas

3) #07 Tomás Contte - Municipalidad de Pocito

General individual

1) #07 Tomás Contte - Municipalidad de Pocito

General Sub 23

1) #34 Martín Mancilla Labrin - Stamina Racing

Mejor sanjuanino

1) A confirmar.

General Meta de Montaña

1) #21 Lisandro Bravo - Municipalidad de Chimbas

General Meta Sprint

1) #21 Lisandro Bravo - Municipalidad de Chimbas (con 7 puntos junto a #04 Leandro Velardez - Mun. Pocito. Maillot para Bravo por estar mejor clasificado en general individual informan Comisarios).

