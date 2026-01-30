viernes 30 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Detrás de escena

Hidratación, charla técnica y protector solar: así se vivió desde adentro la Etapa 7 de la Vuelta a San Juan

Tiempo de San Juan se metió en el corazón de los gazebos para vivir de cerca la preparación de los ciclistas previo a cada exigente etapa. Entre el calor agobiante y la postergación de la etapa reina, la sombra y el agua se volvieron los aliados indispensables antes de salir a la ruta.

Por Antonella Letizia
ab08051b-f841-479d-aae3-eab4d9220161
a8843643-a8c4-46b3-aff7-3cb3f416199c
0aa82f2b-4b20-4015-a782-c6c908455f27
31b18001-4214-4ad1-a932-e8833479d9d2
368af59e-32cf-4525-a71c-41899c838e92
e8180acd-1898-4de1-aacf-1f141a8ff892
f7e70a15-7750-4f81-a8be-05090a15bfc6
550e9b8b-31b8-4052-9463-c091c4df8182

El ambiente que se respira cruzando la línea de meta es una mezcla única de tensión, profesionalidad y color. Cuando se cruza el cordón de seguridad y se ingresa a la zona de los gazebos, el clima cambia drásticamente. Allí, los ciclistas viven sus rituales más personales antes de enfrentarse a la ruta. Tiempo de San Juan se metió en el corazón de los equipos para mostrarte cómo se preparan los protagonistas en esos minutos donde la concentración es total.

Lee además
en medio de una nube de tierra, leo rodriguez le dio una alegria a chimbas: contte sigue primero en la general
Vuelta a San Juan

En medio de una nube de tierra, Leo Rodríguez le dio una alegría a Chimbas: Contte sigue primero en la general
la alegria del ganador: guarde un restito para acelerar con todo al final
Vuelta a San Juan

La alegría del ganador: "Guardé un restito para acelerar con todo al final"

En una jornada marcada por la incertidumbre tras la postergación de la etapa reina en el Alto del Colorado, las imágenes en la previa volvieron a repetirse de forma casi calcada. No importa si el destino cambió a último momento; la exigencia de la competencia no da tregua y la preparación debe ser perfecta.

Por el lado del calor sanjuanino, el sol de la provincia no perdona y los equipos lo saben, por lo que la búsqueda desesperada de refugio bajo los gazebos es hasta el último segundo de largada. La temperatura obliga a que la hidratación sea extrema: hieleras repletas, caramañolas que pasan de mano en mano y el sonido constante de las botellas abriéndose marcan el ritmo del "backstage".

Entre el desfile de auxiliares, el protector solar se convierte en una armadura obligatoria con este sol de la provincia que casi quema. El color blanco de las cremas de alta protección en rostros, brazos y piernas es parte fundamental del uniforme para resistir las altas temperaturas. En ese mismo espacio reducido, los directores deportivos imparten las últimas charlas técnicas, repasando estrategias y recalculando planes sobre la marcha ante la modificación del calendario.

Hidratación, charla técnica y protector solar: así se vivió desde adentro la Etapa 7 de la Vuelta a San Juan

a8843643-a8c4-46b3-aff7-3cb3f416199c
0aa82f2b-4b20-4015-a782-c6c908455f27
ab08051b-f841-479d-aae3-eab4d9220161
31b18001-4214-4ad1-a932-e8833479d9d2
368af59e-32cf-4525-a71c-41899c838e92
e8180acd-1898-4de1-aacf-1f141a8ff892
f7e70a15-7750-4f81-a8be-05090a15bfc6
550e9b8b-31b8-4052-9463-c091c4df8182
image

El video:

Embed - Hidratación, charla técnica y protector: así se vive desde adentro la Vuelta a San Juan

Seguí leyendo

Video: así llegaba el ventarrón a la Vuelta a San Juan

Claudio Úbeda analiza el debut de los dos refuerzos ante Newell's: la posible formación

El hombre que posterga sus vacaciones por la Vuelta: Rufino y el ritual de abrir camino al pelotón

Lionel Scaloni almorzó con los 'colchoneros' de la Selección: dos llamativas ausencias

Hugo Ruiz Calle, el ciclista peruano que cada verano elige correr en San Juan y sueña en grande

De intendente a fan del pelotón: el otro costado de Juan José Orrego, en moto y a la vera de la ruta para disfrutar de la Vuelta

Otra camiseta, la misma costumbre: golazo sanjuanino en el triunfo del Halcón

Los "bichos verdes" están de racha: Ruiz Calle, el pedalero peruano que corre para el SEP, ganó en Media Agua

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en medio de una nube de tierra, leo rodriguez le dio una alegria a chimbas: contte sigue primero en la general
Vuelta a San Juan

En medio de una nube de tierra, Leo Rodríguez le dio una alegría a Chimbas: Contte sigue primero en la general

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

De intendente a fan del pelotón: el otro costado de Juan José Orrego, en moto y a la vera de la ruta para disfrutar de la Vuelta video
Pasión

De intendente a fan del pelotón: el otro costado de Juan José Orrego, en moto y a la vera de la ruta para disfrutar de la Vuelta

Un anciano cayó en el cuento de la tarjeta de servicio de YPF y fue estafado en $4.700.000
Fraude virtual

Un anciano cayó en el cuento de la tarjeta de servicio de YPF y fue estafado en $4.700.000

El camping municipal de 25 de Mayo cuenta con una pileta olímpica habilitada al público en general y rodeada de parrilleros.
Tiempo de Verano en SJ

Conocé una de las únicas piletas olímpicas abiertas al público general en San Juan y rodeada de parrilleros

En medio de una nube de tierra, Leo Rodríguez le dio una alegría a Chimbas: Contte sigue primero en la general
Vuelta a San Juan

En medio de una nube de tierra, Leo Rodríguez le dio una alegría a Chimbas: Contte sigue primero en la general

Una mujer que vive en San Juan regresaba tras sus vacaciones y sufrió el robo de su equipaje en una terminal de Neuquén.
Pésimo momento

Viajaba para volver a San Juan tras sus vacaciones y le robaron todo su equipaje en el colectivo

Te Puede Interesar

Robaron más de 100 bombas de agua y sanitarios de un barrio en construcción en Albardón
Ataque en una obra

Robaron más de 100 bombas de agua y sanitarios de un barrio en construcción en Albardón

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mucho color en el séptimo día de la Vuelta a San Juan: si estuviste, buscate
Galería de imágenes

Mucho color en el séptimo día de la Vuelta a San Juan: si estuviste, buscate

Claudia Castro, una geóloga que recorrió la ruta del oro del mundo y encontró su lugar en EE.UU.
Sanjuaninos por el Mundo

Claudia Castro, una geóloga que recorrió la ruta del oro del mundo y encontró su lugar en EE.UU.

El viento tiró un árbol de gran porte arriba de una casa en Santa Lucía
Llegó el temporal

El viento tiró un árbol de gran porte arriba de una casa en Santa Lucía

En medio de una nube de tierra, Leo Rodríguez le dio una alegría a Chimbas: Contte sigue primero en la general
Vuelta a San Juan

En medio de una nube de tierra, Leo Rodríguez le dio una alegría a Chimbas: Contte sigue primero en la general