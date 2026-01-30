Hidratación, charla técnica y protector solar: así se vivió desde adentro la Etapa 7 de la Vuelta a San Juan

El ambiente que se respira cruzando la línea de meta es una mezcla única de tensión, profesionalidad y color. Cuando se cruza el cordón de seguridad y se ingresa a la zona de los gazebos, el clima cambia drásticamente. Allí, los ciclistas viven sus rituales más personales antes de enfrentarse a la ruta. Tiempo de San Juan se metió en el corazón de los equipos para mostrarte cómo se preparan los protagonistas en esos minutos donde la concentración es total.

En una jornada marcada por la incertidumbre tras la postergación de la etapa reina en el Alto del Colorado, las imágenes en la previa volvieron a repetirse de forma casi calcada. No importa si el destino cambió a último momento; la exigencia de la competencia no da tregua y la preparación debe ser perfecta.

Por el lado del calor sanjuanino, el sol de la provincia no perdona y los equipos lo saben, por lo que la búsqueda desesperada de refugio bajo los gazebos es hasta el último segundo de largada. La temperatura obliga a que la hidratación sea extrema: hieleras repletas, caramañolas que pasan de mano en mano y el sonido constante de las botellas abriéndose marcan el ritmo del "backstage".

Entre el desfile de auxiliares, el protector solar se convierte en una armadura obligatoria con este sol de la provincia que casi quema. El color blanco de las cremas de alta protección en rostros, brazos y piernas es parte fundamental del uniforme para resistir las altas temperaturas. En ese mismo espacio reducido, los directores deportivos imparten las últimas charlas técnicas, repasando estrategias y recalculando planes sobre la marcha ante la modificación del calendario.

image

El video: