Otra vez víctimas en Chile: a una familia sanjuanina le robaron la camioneta en La Serena a un día de regresar

El momento que los ladrones se roban la camioneta de la familia sanjuanina en La Serena, Chile.

Una familia sanjuanina está viviendo una pesadilla en estos momentos en Chile. Tenían planeado volver este viernes a la provincia, pero un día antes -este jueves- uno o más desconocidos le robaron la camioneta Toyota Hilux SRX 4x4 y se quedaron con lo puesto.

El robo ocurrió en un complejo de departamentos llamado "Marina Costa I" de La Serena y todo quedó grabado. Las cámaras de seguridad muestran el momento exacto en el que la familia ingresa al domicilio a las 12.38 horas, mientras que el o los ladrones salen del lugar a las 14.28 horas.

WhatsApp Image 2026-01-30 at 10.37.40 El momento que la familia sanjuanina ingresa al condominio en La Serena, Chile.

La familia ordenó todas sus pertenencias y cuando se dirigieron al estacionamiento del condominio para empezar a guardar sus cosas, se toparon con que la camioneta ya no estaba. Los damnificados buscaron por todos lados por si se habían equivocado de ubicación, pero el vehículo no aparecía. Tras avisar a las autoridades, revisaron las cámaras y confirmaron el robo.

Las víctimas de este lamentable hecho son familiares de la reconocida forense del Poder Judicial de San Juan, precisamente María Beatriz Vázquez.

Los ladrones actuaron impunemente -como en otros hechos parecidos-. En el video se puede ver claramente que el rodado, patente AG 546 SD, salía de la propiedad con varios testigos alrededor. Se observa que hay un hombre saliendo y, al mismo tiempo, un vehículo ingresando al condominio.

Lo peor es que los sanjuaninos han quedado varados en el país trasandino, ya que no tienen en qué volver. Su regreso a la provincia estaba previsto para este viernes 30 de enero, pero finalmente esto no ocurrirá.