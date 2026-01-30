viernes 30 de enero 2026

Inseguridad

Un policía retirado fue asaltado por tres delincuentes en Villa Hipódromo y le robaron más de $3.000.000

Estos sujetos entraron al domicilio a la fuerza y cada uno, cumpliendo roles diferentes, se hicieron del botín. Personal policial investiga el hecho.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen gentileza 

En la madrugada de este viernes, un policía retirado de la provincia fue víctima de un brutal salto en su casa de Villa Hipódromo, en Rawson. Tres delincuentes, cada uno cumpliendo un rol diferente, entraron a la fuerza a su vivienda y le robaron más de 3.000.000 de pesos, expresaron fuentes policiales a este diario.

Este robo ocurrió antes de que amanezca este viernes. Los malvivientes -se desconocen si tenían movilidad- ingresaron a la casa ubicada por calle 11 de Septiembre tras romper una puerta. Según el relato del damnificado, Sinecio Andrada, uno se quedó en la puerta haciendo de campana, el otro lo inmovilizó y el tercero comenzó a buscar el botín.

Tras varios minutos de intensa lucha, los ladrones escaparon con el botín. Según los Policías actuantes se llevaron más de tres millones de pesos y otros elementos de valor.

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica de la Central de Policía, efectivos de la Subcomisaría Villa Hipódromo y de UFI Delitos Contra la Propiedad, estos últimos llevarán a cabo la instrucción de la causa.

Temas
