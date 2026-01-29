jueves 29 de enero 2026

Conexión ilegal

Los condenaron por querer "colgarse" de la luz en Pocito

Uno de los acusados, reincidente, recibió prisión efectiva, mientras que los otros dos accedieron a la probation tras ser sorprendidos haciendo una conexión eléctrica clandestina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
colgarse de la luz

La Justicia sanjuanina condenó a tres hombres acusados de robo luego de ser sorprendidos realizando una conexión eléctrica clandestina al tendido público en el departamento Pocito. El hecho ocurrió durante la madrugada y fue advertido por vecinos, quienes alertaron a la Policía.

En el caso de Juan Serafín Peralta, se resolvió un juicio abreviado que derivó en una condena de 20 días de prisión efectiva. Además, el tribunal declaró su reincidencia y ordenó la unificación de esta pena con una condena anterior, por lo que deberá cumplir una pena única de 3 años y 20 días de prisión efectiva, sumado a la prisión preventiva.

En tanto, Franco Miguel Giro y Franco Esequiel Montaña accedieron a la suspensión del juicio a prueba por el término de un año. Como condiciones, deberán realizar 20 horas de trabajo no remunerado en un plazo de cuatro meses y abonar una reparación simbólica de 10.000 pesos.

El episodio se registró el 27 de enero, cerca de la 1 de la madrugada, en una vivienda ubicada sobre calle Granaderos, entre Lemos y España. Según la investigación, Giro realizó en su domicilio una conexión eléctrica ilegal directa al tendido público, con la colaboración de los otros dos imputados.

Para concretar la maniobra, los acusados realizaron cortes y uniones directas en distintos cables, utilizando herramientas específicas y sin pasar por el medidor correspondiente. La situación llamó la atención de vecinos de la zona, quienes dieron aviso al 911. Una vecina incluso aseguró que al preguntarles qué estaban haciendo, los hombres se hicieron pasar por personal de Energía San Juan y dijeron estar solucionando una supuesta falla técnica.

Al llegar al lugar, el personal policial constató que la conexión clandestina ya había sido finalizada. Los efectivos aprehendieron a los tres sujetos y secuestraron un automóvil que contenía herramientas utilizadas para el hecho, además de una escalera de madera de aproximadamente siete metros.

