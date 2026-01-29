jueves 29 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ladrón tras las rejas

Agarró la pala y se lo llevaron preso: pasará 2 meses en el Penal por robo de ropa y herramientas

Un ladrón de Rawson fue condenado luego de que lo atrapern robándose una pala y varias prendas de un complejo de departamentos. Como es reincidente irá directo a la cárcel.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.&nbsp;

Imagen ilustrativa. 

Mediante un acuerdo de juicio abreviado, la Justicia condenó a Sergio Daniel Videla a la pena de dos meses de prisión efectiva por los delitos de violación de domicilio y robo. En el mismo fallo, el tribunal declaró su reincidencia y dispuso la prisión preventiva.

Lee además
fue denunciado por violar a su sobrina en multiples ocasiones y marcho directo tras las rejas
Prisión preventiva

Fue denunciado por violar a su sobrina en múltiples ocasiones y marchó directo tras las rejas
te voy a meter un corchazo: amenazo con un arma al novio de su ex y termino condenado
Quedó libre

"Te voy a meter un corchazo": amenazó con un arma al novio de su ex y terminó condenado

La resolución se conoció este jueves durante una audiencia en la que se reconstruyó el hecho ocurrido el pasado 26 de enero de 2026, alrededor de las 15.21, en un complejo de departamentos del departamento Rawson. Según se informó, Videla ingresó sin autorización al predio y accedió al patio de uno de los departamentos.

Una vez allí, el imputado sustrajo prendas de vestir que se encontraban colgadas en una soga para secado y, antes de retirarse, tomó también una pala de hierro. La maniobra fue advertida por el propietario del inmueble, quien observó la secuencia desde una ventana que daba al patio.

El damnificado salió de inmediato de su vivienda y logró interceptar al sujeto tras una breve persecución de aproximadamente 20 metros, reduciéndolo en la vereda del complejo con los elementos robados aún en su poder. Minutos después, la pareja del propietario dio aviso al 911.

Personal de la Motorizada policial acudió al lugar y realizó la aprehensión formal de Videla, quien quedó a disposición de la Justicia. Finalmente, el caso se resolvió mediante el proceso abreviado, con la condena efectiva y el reconocimiento de su condición de reincidente.

Seguí leyendo

El "terror de la Avenida Rawson": quién es la mujer que le arrancó mechones a una vendedora ambulante

Caso Branka Motors: las dos irregularidades bajo la lupa de Defensa al Consumidor, a la espera de la audiencia

Conmoción en un barrio de Santa Lucía por un hombre hallado en total estado de abandono

El horroroso trasfondo del presunto abuso en Caucete: el señalado tiene retraso madurativo, pero es imputable

Le dieron probation al sujeto que casi fue linchado en Rivadavia

Un hombre fue detenido en Chimbas por el arrebato de un celular

Le robaron la bici, persiguió al ladrón y la recuperó

Engañó a policías con datos falsos, pero lo descubrieron en Chimbas: era "El Angelito" y tenía pedido de captura

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Personal policial y vecinos intervinieron en el caso. También limpiaron el inmueble.
Villa 12 de Octubre

Conmoción en un barrio de Santa Lucía por un hombre hallado en total estado de abandono

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Las nuevas oficinas de atencion al publico de Naturgy en calle Aberastain y 9 de Julio. Abrirán la primera semana de agosto. 
Mercado

Se abre la posibilidad de la venta de Naturgy, la empresa que distribuye la energía eléctrica en San Juan

El alerta amarilla rige al menos para los próximos tres días en San Juan.
Pronóstico

Alerta amarilla por tormentas en San Juan para los próximos tres días: a qué departamentos afectaría

El albañil se encuentras internado en el Hospital Guillermo Rawson.
Gresca familiar

Casi pierde la lengua en una brutal golpiza en una obra en Santa Lucía y acusan a su tío y a su primo

Personal policial y vecinos intervinieron en el caso. También limpiaron el inmueble.
Villa 12 de Octubre

Conmoción en un barrio de Santa Lucía por un hombre hallado en total estado de abandono

Ataron y golpearon a un sereno en Chimbas para robarle su moto: dos detenidos
Investigación

Ataron y golpearon a un sereno en Chimbas para robarle su moto: dos detenidos

Te Puede Interesar

Fue denunciado por violar a su sobrina en múltiples ocasiones y marchó directo tras las rejas
Prisión preventiva

Fue denunciado por violar a su sobrina en múltiples ocasiones y marchó directo tras las rejas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los bichos verdes están de racha: Ruiz Calle, el joven peruano que corre para el SEP, ganó en Media Agua
Vuelta a San Juan

Los "bichos verdes" están de racha: Ruiz Calle, el joven peruano que corre para el SEP, ganó en Media Agua

Te voy a meter un corchazo: amenazó con un arma al novio de su ex y terminó condenado
Quedó libre

"Te voy a meter un corchazo": amenazó con un arma al novio de su ex y terminó condenado

La Justicia le donó 11 motos decomisadas en operativos de tránsito a la UNSJ: para qué las usarán
Convenio

La Justicia le donó 11 motos decomisadas en operativos de tránsito a la UNSJ: para qué las usarán

San Juan, la más caliente del país: lidera el ranking nacional con más de 38°
¡No me diga!

San Juan, la más caliente del país: lidera el ranking nacional con más de 38°