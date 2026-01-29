Agarró la pala y se lo llevaron preso: pasará 2 meses en el Penal por robo de ropa y herramientas

Mediante un acuerdo de juicio abreviado, la Justicia condenó a Sergio Daniel Videla a la pena de dos meses de prisión efectiva por los delitos de violación de domicilio y robo. En el mismo fallo, el tribunal declaró su reincidencia y dispuso la prisión preventiva.

La resolución se conoció este jueves durante una audiencia en la que se reconstruyó el hecho ocurrido el pasado 26 de enero de 2026, alrededor de las 15.21, en un complejo de departamentos del departamento Rawson. Según se informó, Videla ingresó sin autorización al predio y accedió al patio de uno de los departamentos.

Una vez allí, el imputado sustrajo prendas de vestir que se encontraban colgadas en una soga para secado y, antes de retirarse, tomó también una pala de hierro. La maniobra fue advertida por el propietario del inmueble, quien observó la secuencia desde una ventana que daba al patio.

El damnificado salió de inmediato de su vivienda y logró interceptar al sujeto tras una breve persecución de aproximadamente 20 metros, reduciéndolo en la vereda del complejo con los elementos robados aún en su poder. Minutos después, la pareja del propietario dio aviso al 911.

Personal de la Motorizada policial acudió al lugar y realizó la aprehensión formal de Videla, quien quedó a disposición de la Justicia. Finalmente, el caso se resolvió mediante el proceso abreviado, con la condena efectiva y el reconocimiento de su condición de reincidente.