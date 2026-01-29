jueves 29 de enero 2026

Prisión preventiva

Fue denunciado por violar a su sobrina en múltiples ocasiones y marchó directo tras las rejas

La gravedad de la sospecha obligó a que el juez que intervino en la causa ordene su detención hasta que se conozca la declaración de la presunta víctima. Por pedido del fiscal, el sujeto permanecerá preso mientras la investigación de sus primeros pasos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un sujeto quedó en la mira de la Justicia y marchó directo tras las rejas, mientras se investiga la acusación que pesa sobre sus hombros. Se trata de un hombre, cuya identidad no puede ser difundida pues fue denunciado por violar en múltiples ocasiones a su sobrina desde que era una pequeña niña.

El caso se formalizó este jueves por la mañana, cuando el sospechoso se sentó frente al juez de Garantías y fue imputado por abuso sexual con acceso carnal reiterado, en perjuicio de una menor. Acorde señaló el fiscal Mariano Juárez Prieto, la denuncia fue radicada el 24 de enero, cuando la presunta víctima le confesó a sus padres su calvario.

La menor en cuestión tiene 16 años, aunque le dijo a sus progenitores que las agresiones sexuales de su tío, que es pareja de su tía de sangre, ocurrieron en diversos momentos desde que era más chica. Por ese motivos, los padres acudieron a la UFI ANIVI e impulsaron la investigación que derivó en la detención del familiar, la que se ejecutó el lunes último.

El mismo fue llevado ante el juez Diego Sanz, quien a pedido del Ministerio Público -también representado por la ayudante fiscal Natalia Villavicencio- no sólo fue imputado formalmente por el delito sexual, sino que recibió la prisión preventiva dada la gravedad de la figura penal en juego. Es por ello que se dictó la medida cautelar más gravosa por el término de 15 días para el denunciado defendido por Mario Morán, hasta que se conozca el testimonio de la presunta víctima.

Fuentes del caso revelaron a este diario que se espera que la menor declare con un apoyo psicológico, dado que por su edad no estaría obligada a realizar una entrevista videograbada en Cámara Gesell como tal. Ya sea de una forma u otra, una vez que se conozca el testimonio de la adolescente, se estima que la causa avanzará para poner contra las cuerdas al acusado o no.

