Le dieron probation al sujeto que casi fue linchado en Rivadavia

El pasado sábado 24 de enero ocurrió un hecho muy confuso en el interior del barrio Sierras de Marquesado, en Rivadavia. Un hombre identificado como Ismael González casi fue linchado por otro hombre en el interior de una casa -que no era la de él-.

UFI Delitos contra la Propiedad Detenidos por el robo a un colegio en 25 de Mayo iban a acordar una probation, pero el juez no autorizó

Extrema violencia Un vecino de Rivadavia está muy grave tras recibir una golpiza: ¿casi lo linchan por ladrón?

Ante la falta de información de las autoridades, nunca se supo el motivo de esta brutal golpiza , pero se especuló que fue por intentar robar en ese domicilio.

Tras días sin novedades, este 28 de enero se llevó a cabo la audiencia en Flagrancia contra González. A este sujeto lo acusaron de los delitos de amenazas, violación de domicilio y daño en concurso real. No lo condenaron, sino que las partes llegaron a un acuerdo y este fue beneficiado con la suspensión de juicio a prueba (probation).

Según el relato reconstruido por la fiscalía, el hecho fue alrededor de las 8:00 de la mañana. González, que vestía una remera azul y un pantalón jean claro, entró a la vivienda de una vecina del barrio Sierras de Marquesado tras romper una puerta de madera. La dueña de este lugar estaba en el interior junto a sus hijos, vio a este hombre en el fondo y llamó al 911.

La señora contó que instantes después entró otro hombre a la casa (por el mismo lado por donde entró el primero) y comenzó a golpear a mansalva a González, dejándolo inmóvil.

El dato relevante es que la dueña de esta vivienda dijo no conocer al hombre que “la ayudó”. Lo único que se supo es que sería vecino suyo, pero desde la Justicia dijeron que no han logrado identificarlo.

Luego llegó personal del Comando Radioeléctrico Norte al domicilio y aprehendió a González, pero al no poder movilizarse fue trasladado de urgencia al hospital. Desde este lugar indicaron que “el ladrón” sufrió traumatismo craneal, con múltiples hematomas en su cabeza, y traumatismo de tibia y peroné. Cabe destacar que por los golpes quedó inconsciente.

González ahora deberá cumplir con diferentes pautas para acceder a la probation. Deberá pagar una reparación simbólica de 5.000 pesos, trabajar 30 horas a cumplirse en seis meses y tendrá prohibición de acercamiento, contacto y actos turbatorios con la damnificada.