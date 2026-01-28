Pocito: policías salvaron a una bebé de un año que no respiraba

Momentos de extrema tensión se vivieron este martes por la tarde en una vivienda del departamento Pocito, donde una beba de apenas un año fue encontrada sin respiración. La rápida reacción de efectivos policiales que llegaron al lugar permitió reanimarla y evitar un desenlace fatal.

Este lunes Un pibe de Tamberías se adueñó de la etapa 3 de la Vuelta a San Juan

Visita de lujo Con gorrita, sonrisa y muy cholula: Gabriela Sabatini estuvo en Pocito y vivió de cerca la Vuelta a San Juan

El hecho ocurrió cerca de las 19:30 en un domicilio ubicado en un callejón Donoso, sobre calle Chacabuco, en el distrito Quinto Cuartel. Tras un llamado de emergencia que alertaba sobre una menor inconsciente, policías se presentaron en la vivienda y encontraron a la beba en estado crítico, sin respuesta a estímulos y con signos visibles de cianosis.

Ante la gravedad de la situación, los efectivos iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar, mientras solicitaban asistencia médica. A los pocos minutos se sumaron motoristas policiales que colaboraron en la atención hasta la llegada del servicio de emergencias.

Una ambulancia del 107 trasladó de urgencia a la menor al Hospital Federico Cantoni. Ya en el centro de salud, los médicos lograron estabilizarla y confirmaron que se encontraba fuera de peligro, aunque permaneció internada en observación para controlar su evolución.

Desde el hospital informaron que la beba respondió favorablemente al tratamiento y que su estado general es bueno, mientras se intenta determinar qué originó el episodio que la dejó sin respiración.