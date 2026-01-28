miércoles 28 de enero 2026

Este miércoles

Cómo está el acceso a Zonda tras la nueva crecida y el estado del resto de las rutas en San Juan

Desde Vialidad Provincial y Vialidad Nacional ofrecieron información actualizada sobre el estado de los caminos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Ruta 12 camino a Zonda fue rehabilitada tras la nueva crecida ocurrida durante la noche de este martes. (Foto de archivo)

La Ruta 12 camino a Zonda fue rehabilitada tras la nueva crecida ocurrida durante la noche de este martes. (Foto de archivo)

Cabe recordar que, el tránsito hacia el departamento Zonda volvió a verse afectado este martes debido a la bajada de una creciente que obligó a interrumpir la circulación vehicular en el acceso principal. En ese momento, desde la Municipalidad indicaron que el corte se registraba desde el sector del Puente Blanco hacia calle 25 de Mayo. Además, detallaron que la calle Las Moras también fue temporalmente cerradas al tránsito, con presencia policial en el lugar.

Ante la situación y tras el paso del agua, personal de Vialidad Provincial trabajó en la zona, tarea que se mantiene durante la mañana de este miércoles, e indicó que durante la jornada de hoy el tránsito está completamente habilitado.

En qué estado se encuentran las otras rutas provinciales

Sarmiento

Estado general: transitables con precaución, una vía intransitable.

- RP 351 – Badén de Divisadero: transitable con precaución por bajada de creciente.

- RP 318 – Cañada Honda / Retamito: transitable con precaución en zona de badenes.

- RP 116 – Badén calle Mendoza Vieja (circuito Colonia Fiscal sur): intransitable por bajada de creciente.

- RP 351 – Desde RP 318 (Retamito) a Cieneguita: transitable con precaución. Equipos trabajando.

- RP 116 – Calle Mendoza Vieja, de RN 153 a RN 40: transitable con precaución. Equipos trabajando.

- RP 162 – Calle 25 de Mayo, de RP 325 a RP 327 (circuito Fiorito): transitable con precaución. Equipos trabajando.

Valle Fértil

Estado general: transitables con precaución, con sectores intransitables.

- RP 523 – Quimilo / Los Bretes: transitable con precaución. Equipos trabajando.

- RP 510 – Chucuma / Marayes: transitable con precaución. Equipos trabajando.

- RP 510 – Usno / Baldecito: transitable con precaución. Equipos trabajando.

- RP 511 – Entre RP 516 y límite con La Rioja: transitable con precaución. Equipos trabajando.

- Camino Sierra de Elizondo: intransitable por socavones y material de arrastre.

- Camino Sierra de Chávez y Riveros: transitable con precaución. Equipos trabajando.

- RP 519 – Entre RP 507 y RP 516: transitable con precaución. Equipos trabajando.

Iglesia

Estado general: transitables con precaución.

- RP 430 – Angualasto / Parque Nacional San Guillermo: transitable con precaución. Equipos trabajando.

- RP 432 – El Llano / Las Flores: transitable con precaución. Equipos trabajando.

- RP 407 – Colangüil: transitable con precaución. Equipos trabajando.

- RP 405 – Tudcum / Rodeo: transitable con precaución. Equipos trabajando.

Jáchal

Estado general: transitables con precaución.

- RP 491 – Camino a Huaco: transitable con precaución. Equipos trabajando.

- RP 444 – Camino a Gualcamayo: transitable con precaución. Equipos trabajando.

El estado de las rutas nacionales en la provincia

Por su parte, desde la Dirección Nacional de Vialidad dieron a conocer el estado de las rutas de su jurisdicción en el resto de San Juan. Desde el organismo se informó a los usuarios que toda la red vial nacional se encuentra “transitable con precaución”.

El estado actualizado de las siguientes rutas en la provincia es el siguiente San Juan:

Ruta Nacional 40 – Tramo Huaco a límite con La Rioja

- Estado: Transitable con precaución. Personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona.

Ruta Nacional 150 – Tramo Jáchal a Rodeo

- Estado: Transitable Personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona.

Ruta Nacional 40 – Tramo San Juan a Jáchal

- Estado: Transitable. Con precaución.

-Circular con precaución, personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona.

Ruta Nacional 150 – Tramo Huaco a Ischigualasto

- Estado: Personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona.

RN 40 Sur: transitable.

RN 20: transitable.

RN 153: transitable.

RN 141 CAUCETE - LA RIOJA.

Transitable Vialidad Nacional trabaja en distintos tramos de la ruta.

RN 149 CALINGASTA: transitable con precaución.

RN 149 Iglesia: transitable con precaución.

Recomendaciones Generales:

Ante condiciones climáticas adversas, se solicita a los conductores respetar las indicaciones del personal de Vialidad, evitar circular de noche en zonas afectadas y mantenerse informados sobre el estado de los caminos.

