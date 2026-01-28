La Vuelta a San Juan recorre los diques en la Etapa 5, con Tomás Contte como líder

La 41ª edición de la Vuelta a San Juan 2026 continúa este miércoles 28 de enero con la disputa de la Etapa 5, una jornada en línea que tendrá como grandes protagonistas a los diques sanjuaninos y que puede ser determinante en la lucha por la clasificación general. La largada será a las 15:30 horas desde el Parque de Rivadavia, con concentración previa a las 14:15 sobre calle Rastreador Calívar.

El recorrido será de 138,7 kilómetros aproximadamente y atravesará los departamentos de Rivadavia, Ullúm y Zonda, incluyendo sectores emblemáticos como los paredones del Dique de Ullúm y del Dique Punta Negra. En este contexto, el bonaerense Tomás Contte, representante del equipo Municipalidad de Pocito, partirá como líder de la general e intentará sostener la malla en una etapa exigente y de constante desgaste.

La etapa comenzará con un tren controlado por calle Rastreador Calívar hasta la rotonda de Avenida Libertador General San Martín, donde se dará la vía oficial en inmediaciones de la Plaza 20 de Noviembre. Desde allí, el pelotón avanzará hacia Ruta 60 y el Dique de Ullúm, para luego ingresar al circuito de Punta Negra, que se recorrerá en tres oportunidades, un tramo clave por su perfil y por la acumulación de kilómetros en las piernas.

La llegada estará ubicada sobre Avenida Libertador General San Martín, a metros del Complejo Científico Forense de Rivadavia, tras el regreso final desde Ruta 60.

En cuanto a los puntos bonificables, la Etapa 5 tendrá tres metas de montaña: una en el paredón del Dique de Ullúm en la ida y dos en el paredón del Dique Punta Negra, en el primer y segundo paso. Además, habrá dos metas sprint, una en Ruta 60 frente al ingreso a Palmar del Lago y otra en calle Valentín Ruiz, frente a la Municipalidad de Ullúm, ya en el tramo de regreso.

La Vuelta a San Juan 2026 se disputa del viernes 23 de enero al domingo 1 de febrero, con un prólogo y nueve etapas, incluida una contrarreloj individual. La competencia reúne a ciclistas de las categorías Sub 23 y Elite y cuenta con la participación de equipos locales, nacionales e internacionales.

La prueba es organizada por el Pedal Club Olimpia, con el respaldo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Deporte y la Agencia Deportes San Juan, fiscalizada por la Federación Ciclista Sanjuanina y con el auspicio principal del Gobierno de San Juan. La Etapa 5 podrá seguirse en vivo a través del perfil de SI SAN JUAN en YouTube.