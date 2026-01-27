Un "mini Tapia" para la vitrina: el curioso obsequio que recibió el presidente de la AFA en Paraguay

La estatua que recibió Chiqui Tapia desde la CONMEBOL. Algunos bromean en las redes con que se parece más al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora que al presidente de la AFA.

En el marco de una celebración especial en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol en Luque, Paraguay, se vivió un momento singular que tuvo como protagonista al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. La CONMEBOL le obsequió una estatua miniatura al sanjuanino Claudio "Chiqui" Tapia como parte de los festejos por el cumplimiento de una década de Alejandro Domínguez al frente de la entidad. El evento reunió a los principales referentes del fútbol de la región y contó con la destacada presencia de Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

La jornada estuvo marcada por un clima de camaradería donde los presidentes de las distintas federaciones compartieron charlas y risas mientras analizaban temas de la actualidad deportiva. Durante su intervención, Gianni Infantino elogió el presente de la organización y sugirió que el lema institucional debería evolucionar de "Cree en Grande" a "Somos Grandes", una propuesta que fue recibida con aplausos por los asistentes y por el propio Domínguez.

El momento más llamativo del encuentro se produjo cuando se entregaron los presentes institucionales. En este contexto, el mandatario de la AFA recibió una réplica de su propia imagen con una altura aproximada de 40 centímetros. La pieza muestra a un Tapia detallado y vestido formalmente de traje. Tras el evento, el dirigente argentino, que atraviesa una investigación judicial con graves acusaciones en su contra, utilizó sus redes sociales para compartir una fotografía de la estatua y expresar su agradecimiento personal a Alejandro Domínguez y a la cuenta oficial de la CONMEBOL por el particular detalle que rápidamente se volvió viral entre los seguidores del fútbol argentino. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2016173500570968373&partner=&hide_thread=false El curioso regalo de la CONMEBOL para "Chiqui" Tapia. Así es la estatua que le dio Alejandro Domínguez al presidente de la AFA. pic.twitter.com/ZBtuvA2yhk — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 27, 2026

