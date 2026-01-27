martes 27 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
No apto para nostálgicos

¡Para un cuadrito! La increíble atajada de espaldas de Borgogno que salvó a Platense

El arquero, con pasado reciente en San Martín, protagonizó una intervención tan insólita como decisiva en el arranque del partido ante Instituto. Mirá el video.

Por Redacción Tiempo de San Juan
UX4QEDVVBFCFDBUSGRRZQEGDGE

Apenas cinco minutos habían pasado en Vicente López cuando Matías Borgogno se robó todas las miradas. Un pase largo encontró a Franco Jara a espaldas de la defensa y, tras un rechazo fallido, la pelota tomó rumbo de gol. El arquero de Platense reaccionó a pura intuición: corrió hacia su arco, voló de espaldas y, en el aire, logró manotear la pelota por detrás de su cuerpo, evitando el tanto de manera increíble.

Lee además
bombazo en boca: confirmaron que santiago ascacibar se convertira en nuevo refuerzo
Mercado de pases

Bombazo en Boca: confirmaron que Santiago Ascacíbar se convertirá en nuevo refuerzo
vuelta a san juan 2026: la etapa 4 sera contrarreloj en zonda y puede empezar a marcar diferencias
Ciclismo

Vuelta a San Juan 2026: la Etapa 4 será contrarreloj en Zonda y puede empezar a marcar diferencias

La jugada se volvió viral de inmediato y terminó siendo clave en el desarrollo del encuentro. Platense ganó 2-1 y Borgogno fue una de las figuras del partido, sosteniendo al equipo en varios pasajes, especialmente en el complemento.

El guardameta de 27 años, que fue referente de San Martín de San Juan en la Primera Nacional, llegó esta temporada al Calamar y ya empezó a dejar su marca. Su atajada imposible no solo salvó el arco, sino que confirmó por qué hoy es una pieza clave en el equipo que arrancó el Torneo Apertura con ilusión y protagonismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juegosimple__/status/2015881511082356980&partner=&hide_thread=false
Temas
Seguí leyendo

Una mamá orgullosa: la historia detrás del apretado abrazo con Mauro Domínguez tras la victoria en Pocito

Los Pumas vuelven a San Juan para medirse con Gales en un test internacional

Con gorrita, sonrisa y muy cholula: Gabriela Sabatini estuvo en Pocito y vivió de cerca la Vuelta a San Juan

Domínguez, el sello del ganador: "Soy un chico de Calingasta que disfruta siempre arriba de la bici"

Franco Colapinto habló tras los primeros ensayos en Barcelona y analiza su debut en Alpine

Un pibe de Tamberías se adueñó de la etapa 3 de la Vuelta a San Juan

¡Visita de lujo!: Gabriela Sabatini llegó a San Juan para presenciar la Vuelta a San Juan

Cumpleaños con la Vuelta: 15 años de tradición sobre la bici

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los Pumas afrontarán en noviembre una gira por Europa.
Rugby

Los Pumas vuelven a San Juan para medirse con Gales en un test internacional

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Egresados de la UNSJ descubrieron un parásito que afecta a la supervivencia del “ratón andino” y la investigación fue publicada en una revista especializada internacional.
Novedad

Investigadores sanjuaninos descubrieron un parásito que afecta a un importante integrante de la fauna local

Con gorrita, sonrisa y muy cholula: Gabriela Sabatini estuvo en Pocito y vivió de cerca la Vuelta a San Juan video
Visita de lujo

Con gorrita, sonrisa y muy cholula: Gabriela Sabatini estuvo en Pocito y vivió de cerca la Vuelta a San Juan

Federico Estevez y Amelia Pomarada, dos de los cinco protagonistas del incidente.
Conmoción

Piden cadenas de oración para la familia que terminó debajo de un camión en San Luis

Imagen ilustrativa
Investigación

Violento asalto a una familia en Capital: hay un ladrón preso y sospechan que uno de ellos habría abusado de una víctima

Entraron a robar a una casa en Santa Lucía y el dueño terminó en la mira de la Justicia
De no creer

Entraron a robar a una casa en Santa Lucía y el dueño terminó en la mira de la Justicia

Te Puede Interesar

La tarifa de luz aumenta en San Juan, según informó el EPRE.
Golpe al bolsillo

La luz sube en San Juan: el EPRE confirmó un aumento del 10,83% que se sentirá desde mayo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Vialidad Provincial activa un plan estratégico de repavimentación y señalización para este 2026
Fundamental

Vialidad Provincial activa un plan estratégico de repavimentación y señalización para este 2026

Se construirán dos nuevos centros de salud claves en San Juan, ¿dónde?
Obra pública

Se construirán dos nuevos centros de salud claves en San Juan, ¿dónde?

Vuelta a San Juan 2026: la Etapa 4 será contrarreloj en Zonda y puede empezar a marcar diferencias
Ciclismo

Vuelta a San Juan 2026: la Etapa 4 será contrarreloj en Zonda y puede empezar a marcar diferencias

Imagen ilustrativa
Violenta entradera

Dos ladrones atacaron y asaltaron a un vecino de Rawson en la puerta de su casa