¡Para un cuadrito! La increíble atajada de espaldas de Borgogno que salvó a Platense

Apenas cinco minutos habían pasado en Vicente López cuando Matías Borgogno se robó todas las miradas. Un pase largo encontró a Franco Jara a espaldas de la defensa y, tras un rechazo fallido, la pelota tomó rumbo de gol. El arquero de Platense reaccionó a pura intuición: corrió hacia su arco, voló de espaldas y, en el aire, logró manotear la pelota por detrás de su cuerpo, evitando el tanto de manera increíble.

La jugada se volvió viral de inmediato y terminó siendo clave en el desarrollo del encuentro. Platense ganó 2-1 y Borgogno fue una de las figuras del partido, sosteniendo al equipo en varios pasajes, especialmente en el complemento.

El guardameta de 27 años, que fue referente de San Martín de San Juan en la Primera Nacional, llegó esta temporada al Calamar y ya empezó a dejar su marca. Su atajada imposible no solo salvó el arco, sino que confirmó por qué hoy es una pieza clave en el equipo que arrancó el Torneo Apertura con ilusión y protagonismo. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juegosimple__/status/2015881511082356980&partner=&hide_thread=false QUE ATAJADA DE MATÍAS BORGOGNO. pic.twitter.com/DPRucdVHPX — JS (@juegosimple__) January 26, 2026

