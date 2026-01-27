Más de mil corredores le darán vida a la primera Night Run San Juan

San Juan se prepara para vivir una experiencia deportiva diferente con la primera edición de la Night Run San Juan, una competencia nocturna que ya superó los 1.000 inscriptos y promete convertirse en uno de los eventos destacados del calendario atlético provincial. La cita será el sábado 31 de enero, en horario nocturno, sobre la Avenida de Circunvalación de la capital sanjuanina.

El Chiqui, agradecido Un "mini Tapia" para la vitrina: el curioso obsequio que recibió el presidente de la AFA en Paraguay

Lo que nadie contó Una amistad que nació en Europa y la promesa de venir a la Vuelta: la historia detrás de la visita de Gabriela Sabatini a San Juan

El evento es organizado por Adventure Pro, con el apoyo de la Secretaría de Deporte, y propone una combinación de deporte, desafío y un escenario urbano único, aprovechando la infraestructura y la seguridad que ofrece la Circunvalación en un contexto distinto al habitual: la noche.

La competencia contará con tres distancias, adaptadas a distintos niveles y objetivos. La prueba de 2 kilómetros tendrá un perfil recreativo y familiar, ideal para quienes se inician en el running o buscan disfrutar de una experiencia participativa. El recorrido avanzará por la Avenida de Circunvalación hasta calle Libertador, donde se realizará el retome para regresar al punto de partida, en un trazado accesible y seguro.

Para los corredores con mayor experiencia, la distancia de 8 kilómetros representará un desafío intermedio. El circuito se extenderá por la Circunvalación hasta el segundo retome, ubicado en calle Urquiza, punto en el que además estará dispuesto el primer puesto de hidratación, acompañando el esfuerzo de los atletas en este tramo más exigente.

La distancia principal será la de 17 kilómetros, destinada a los atletas más competitivos y a quienes buscan superarse y mejorar sus marcas personales. Esta prueba comprenderá una vuelta completa a la Avenida de Circunvalación, con partida y llegada en Yacopini, y contará con tres puestos de hidratación estratégicamente ubicados para garantizar el óptimo desarrollo de la carrera.

Con una convocatoria que supera el millar de participantes y una propuesta innovadora, la Night Run San Juan se perfila como una alternativa atractiva y diferente, no solo para corredores locales, sino también para atletas de otras provincias, consolidando a San Juan como escenario de eventos deportivos de relevancia y proyección.