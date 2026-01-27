martes 27 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Edad de imputabilidad

Cúneo Libarona: "El que comete un delito de mayores, debe tener pena de mayores"

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, criticó el régimen actual. "Tuvimos hechos sangrientos cometidos por chicos de 12 a 15 años que comprenden lo que hacen", dijo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El ministro Cúneo Libarona brindó su punto de vista sobre la edad de imputabilidad.

El ministro Cúneo Libarona brindó su punto de vista sobre la edad de imputabilidad.

El Gobierno oficializó este martes la inclusión del Régimen Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias que comenzarán el próximo lunes en el Congreso. La medida fue formalizada con la publicación del Decreto 53/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Lee además
Sergio Berni sentó posición sobre el tratamiento de la edad de imputabilidad.
Punto de vista

Berni, sobre la posibilidad de que baje la edad de imputabilidad: "Es música para mis oídos"
Alberto Fernández, ex presidente de Argentina, acusó a Javier Milei de realizar una operación en su contra.
La versión del ex presidente

Alberto Fernández cruzó a Milei: "Hizo una operación para convertirme en golpeador de mujeres y bon vivant"

"Inclúyase en el temario a tratar por el H. Congreso de la Nación, durante el período de Sesiones Extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero de 2026, la consideración de los Proyectos de Ley vinculados al Régimen Penal Juvenil", señaló el Decreto. Esta resolución le dio marco legal al anuncio que Milei realizó en Mar del Plata: "En Argentina el que las hace, las paga; delito de adulto, pena de adulto".

El proyecto que el Ejecutivo enviará al Parlamento busca modificar el régimen actual vigente desde la dictadura militar, bajando el piso de punibilidad (que actualmente está en 16 años) para permitir que los menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados y condenados.

La defensa del proyecto

La decisión fue respaldada este martes por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. "El que comete un delito de mayores, debe tener pena de mayores", sostuvo en declaraciones radiales.

"La realidad es que el joven de 1980 no es el joven del 2026. Hoy es un joven que es producto de la droga, de la violencia, producto de múltiples factores. Hay muchísimos crímenes. Hemos tenido hechos tremendos, sangrientos, cometidos por chicos de 14, 15 años, 13, 12, que perfectamente comprenden lo que hacen. Entonces, ese chico cambió", analizó el funcionario.

Cúneo Libarona cuestionó la ley Penal Juvenil que rige en la actualidad. "Es un régimen malísimo. Es injusto para la víctima, lo más importante de todo. Es injusto para el menor, que vuelve a la calle. Hay que cambiar el régimen. No estamos en 1980, estamos en 2026, con un mundo distinto. Son totalmente distintos y hay mucha criminalidad de menores, mucho delito y mucha impunidad, y eso no se puede tolerar", afirmó.

Además, el funcionario comparó el contexto con la legislación mundial, donde la edad de imputabilidad "es inferior" en países como Inglaterra, y aclaró que si bien "hay que prevenir", también se debe accionar "cuando ya se cometió el delito".

Sobre el diseño del nuevo sistema, Cúneo Libarona explicó que "no todos los jóvenes adultos en conflicto con la ley penal van detenidos" y aseguró que las instalaciones no serán "cárceles comunes" ni "de régimen de mayores", sino que estarán separadas de adultos y mujeres.

Para finalizar su defensa del proyecto, el Ministro manifestó que los menores serán sometidos a "un tratamiento educativo obligatorio, un sistema de oficio para que aprendan un oficio y un deporte" y recordó que existen lugares "que no salen tanta plata", como los que hay en Ezeiza o Marcos Paz, donde los jóvenes están aislados de los mayores y en los que "pueden desarrollarse".

FUENTE: Crónica

Temas
Seguí leyendo

Se construirán dos nuevos centros de salud claves en San Juan, ¿dónde?

Bullrich comenzará las reuniones con los dialoguistas por la reforma laboral: los reclamos y las negociaciones

El factor empresario que tensiona más el tándem Gramajo-Rodríguez

Cómo votarían los legisladores nacionales por San Juan la baja de imputabilidad: sus argumentos

Javier Milei habló en Mar del Plata: "Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables"

Argentina dirá presente en una cumbre militar clave convocada por Estados Unidos

Villa rechazó los pedidos de Savoca y confirmó que aún no hay fechas para las elecciones en UPCN

De hija a padre: la carta de Nancy Avelín a 14 años de la muerte del exgobernador sanjuanino

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
se construiran dos nuevos centros de salud claves en san juan, ¿donde?
Obra pública

Se construirán dos nuevos centros de salud claves en San Juan, ¿dónde?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Con gorrita, sonrisa y muy cholula: Gabriela Sabatini estuvo en Pocito y vivió de cerca la Vuelta a San Juan video
Visita de lujo

Con gorrita, sonrisa y muy cholula: Gabriela Sabatini estuvo en Pocito y vivió de cerca la Vuelta a San Juan

Confirmaron la fecha de pago de los empleados públicos de San Juan, con un aumento del 2,8 por ciento.
Atención

Confirmaron la fecha de pago de los empleados públicos sanjuaninos

Entraron a robar a una casa en Santa Lucía y el dueño terminó en la mira de la Justicia
De no creer

Entraron a robar a una casa en Santa Lucía y el dueño terminó en la mira de la Justicia

Falso policía: este es el sujeto que se hizo pasar por un miembro de la Fuerza y que cayó detenido
Un impostor

Falso policía: este es el sujeto que se hizo pasar por un miembro de la Fuerza y que cayó detenido

Imagen ilustrativa
Violenta entradera

Dos ladrones atacaron y asaltaron a un vecino de Rawson en la puerta de su casa

Te Puede Interesar

Caso Branka Motors: con récord de denuncias, Defensa al Consumidor llamó a conciliación a 163 afectados
Demanda histórica

Caso Branka Motors: con récord de denuncias, Defensa al Consumidor llamó a conciliación a 163 afectados

Por Juan Ortiz
Una amistad que nació en Europa y la promesa de venir a la Vuelta: la historia detrás de la visita de Gabriela Sabatini a San Juan
Lo que nadie contó

Una amistad que nació en Europa y la promesa de venir a la Vuelta: la historia detrás de la visita de Gabriela Sabatini a San Juan

Varias provincias han enviado dotaciones de bomberos y recursos a Chubut para combatir el fuego (Foto: Infobae)
Entre cenizas y heroísmo

Cara a cara con el infierno: el crudo relato de un bombero sanjuanino que combate el fuego en Chubut

Tras enviar muestras al Malbrán, descartaron casos positivos de la gripe H3N2 en San Juan
Salud

Tras enviar muestras al Malbrán, descartaron casos positivos de la gripe H3N2 en San Juan

El ministro Cúneo Libarona brindó su punto de vista sobre la edad de imputabilidad.
Edad de imputabilidad

Cúneo Libarona: "El que comete un delito de mayores, debe tener pena de mayores"