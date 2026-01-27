El Gobierno oficializó este martes la inclusión del Régimen Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias que comenzarán el próximo lunes en el Congreso. La medida fue formalizada con la publicación del Decreto 53/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

"Inclúyase en el temario a tratar por el H. Congreso de la Nación, durante el período de Sesiones Extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero de 2026, la consideración de los Proyectos de Ley vinculados al Régimen Penal Juvenil", señaló el Decreto. Esta resolución le dio marco legal al anuncio que Milei realizó en Mar del Plata: "En Argentina el que las hace, las paga; delito de adulto, pena de adulto".

El proyecto que el Ejecutivo enviará al Parlamento busca modificar el régimen actual vigente desde la dictadura militar, bajando el piso de punibilidad (que actualmente está en 16 años) para permitir que los menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados y condenados.

La defensa del proyecto

La decisión fue respaldada este martes por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. "El que comete un delito de mayores, debe tener pena de mayores", sostuvo en declaraciones radiales.

"La realidad es que el joven de 1980 no es el joven del 2026. Hoy es un joven que es producto de la droga, de la violencia, producto de múltiples factores. Hay muchísimos crímenes. Hemos tenido hechos tremendos, sangrientos, cometidos por chicos de 14, 15 años, 13, 12, que perfectamente comprenden lo que hacen. Entonces, ese chico cambió", analizó el funcionario.

Cúneo Libarona cuestionó la ley Penal Juvenil que rige en la actualidad. "Es un régimen malísimo. Es injusto para la víctima, lo más importante de todo. Es injusto para el menor, que vuelve a la calle. Hay que cambiar el régimen. No estamos en 1980, estamos en 2026, con un mundo distinto. Son totalmente distintos y hay mucha criminalidad de menores, mucho delito y mucha impunidad, y eso no se puede tolerar", afirmó.

Además, el funcionario comparó el contexto con la legislación mundial, donde la edad de imputabilidad "es inferior" en países como Inglaterra, y aclaró que si bien "hay que prevenir", también se debe accionar "cuando ya se cometió el delito".

Sobre el diseño del nuevo sistema, Cúneo Libarona explicó que "no todos los jóvenes adultos en conflicto con la ley penal van detenidos" y aseguró que las instalaciones no serán "cárceles comunes" ni "de régimen de mayores", sino que estarán separadas de adultos y mujeres.

Para finalizar su defensa del proyecto, el Ministro manifestó que los menores serán sometidos a "un tratamiento educativo obligatorio, un sistema de oficio para que aprendan un oficio y un deporte" y recordó que existen lugares "que no salen tanta plata", como los que hay en Ezeiza o Marcos Paz, donde los jóvenes están aislados de los mayores y en los que "pueden desarrollarse".

FUENTE: Crónica