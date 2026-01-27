martes 27 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pronóstico

Vuelven las lluvias: el SMN anunció alerta amarilla para San Juan, ¿en qué horario llegarían?

El Servicio Meteorológico Nacional comunicó el regreso de nuevas precipitaciones para toda la extensión provincial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El alerta amarilla del SMN rige para la tarde y noche de este martes en todo San Juan.

El alerta amarilla del SMN rige para la tarde y noche de este martes en todo San Juan.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció en su portal oficial que rige un alerta amarilla por lluvias para prácticamente toda la extensión de San Juan para la tarde y noche de este martes.

Lee además
dolor en caucete por la muerte de paco, un historico comerciante
Conmoción

Dolor en Caucete por la muerte de "Paco", un histórico comerciante
tras enviar muestras al malbran, descartaron casos positivos de la gripe h3n2 en san juan
Salud

Tras enviar muestras al Malbrán, descartaron casos positivos de la gripe H3N2 en San Juan

Según el reporte del SMN, "el área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h".

MAPA

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En los niveles más altos de las áreas que incluyen a la cordillera, las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve" agrega el pronóstico.

Temas
Seguí leyendo

Baile de Carnaval de la UVT: fecha, precio y todo lo que tenés que saber

Cara a cara con el infierno: el crudo relato de un bombero sanjuanino que combate el fuego en Chubut

Vialidad Provincial activa un plan estratégico de repavimentación y señalización para este 2026

Organizan una colecta para quienes sufrieron pérdidas tras la crecida en Zonda: cómo ayudar

"Los sanjuaninos son unos cochinos", el duro mensaje del joven de la bolsa que va limpiando San Juan

Adultos mayores de Rivadavia hacen actividad física con herramientas de neurociencia para activar cuerpo y mente

Armar la mochila este año va desde los $130.000 a los $200.000 por niño en San Juan

Tembló fuerte en San Juan: mirá de cuánto fue la magnitud

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Exequiel Cayo volvió a sacudir a los sanjuaninos con un mensaje directo y sin filtros sobre la acción de dejar basura en los espacios públicos de San Juan.
En las redes

"Los sanjuaninos son unos cochinos", el duro mensaje del joven de la bolsa que va limpiando San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Con gorrita, sonrisa y muy cholula: Gabriela Sabatini estuvo en Pocito y vivió de cerca la Vuelta a San Juan video
Visita de lujo

Con gorrita, sonrisa y muy cholula: Gabriela Sabatini estuvo en Pocito y vivió de cerca la Vuelta a San Juan

Confirmaron la fecha de pago de los empleados públicos de San Juan, con un aumento del 2,8 por ciento.
Atención

Confirmaron la fecha de pago de los empleados públicos sanjuaninos

Entraron a robar a una casa en Santa Lucía y el dueño terminó en la mira de la Justicia
De no creer

Entraron a robar a una casa en Santa Lucía y el dueño terminó en la mira de la Justicia

Falso policía: este es el sujeto que se hizo pasar por un miembro de la Fuerza y que cayó detenido
Un impostor

Falso policía: este es el sujeto que se hizo pasar por un miembro de la Fuerza y que cayó detenido

Imagen ilustrativa
Violenta entradera

Dos ladrones atacaron y asaltaron a un vecino de Rawson en la puerta de su casa

Te Puede Interesar

Caso Branka Motors: con récord de denuncias, Defensa al Consumidor llamó a conciliación a 163 afectados
Demanda histórica

Caso Branka Motors: con récord de denuncias, Defensa al Consumidor llamó a conciliación a 163 afectados

Por Juan Ortiz
Una amistad que nació en Europa y la promesa de venir a la Vuelta: la historia detrás de la visita de Gabriela Sabatini a San Juan
Lo que nadie contó

Una amistad que nació en Europa y la promesa de venir a la Vuelta: la historia detrás de la visita de Gabriela Sabatini a San Juan

Varias provincias han enviado dotaciones de bomberos y recursos a Chubut para combatir el fuego (Foto: Infobae)
Entre cenizas y heroísmo

Cara a cara con el infierno: el crudo relato de un bombero sanjuanino que combate el fuego en Chubut

Tras enviar muestras al Malbrán, descartaron casos positivos de la gripe H3N2 en San Juan
Salud

Tras enviar muestras al Malbrán, descartaron casos positivos de la gripe H3N2 en San Juan

El ministro Cúneo Libarona brindó su punto de vista sobre la edad de imputabilidad.
Edad de imputabilidad

Cúneo Libarona: "El que comete un delito de mayores, debe tener pena de mayores"