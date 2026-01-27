martes 27 de enero 2026

Solidaridad

Organizan una colecta para quienes sufrieron pérdidas tras la crecida en Zonda: cómo ayudar

Tras el temporal histórico que azotó al departamento el pasado viernes, Cáritas inició una campaña y pide la colaboración de los sanjuaninos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desde Cáritas organizaron una colecta para ayudar a los vecinos de Zonda que perdieron todo por la crecida.

Desde Cáritas organizaron una colecta para ayudar a los vecinos de Zonda que perdieron todo por la crecida.

El pasado viernes, en medio de un intenso temporal, la creciente bajó y azotó con toda su fuerza a Zonda. Tanto en viviendas particulares como en emprendimientos privados y zonas agrícolas, las pérdidas fueron millonarias. En ese contexto, la sede local de Cáritas organizó una colecta y pide ayuda de todos los sanjuaninos que puedan colaborar.

El atroz fenómeno dejó una postal que los vecinos no veían desde 1988, no hubo víctimas, pero el agua arrasó con todo a su paso. Es en ese contexto que desde la organización sin fines de lucro emitieron comunicados en las redes sociales en los que expresa: “¡Urgente: solidaridad por Zonda!”.

Según detallaron desde la institución, el fenómeno afectó gravemente a muchas familias. “Desde Cáritas San Juan nos movilizamos para brindar asistencia inmediata y necesitamos de tu ayuda”, indicaron.

Lo que están recolectando son alimentos no perecederos, elementos de cocina (platos, vasos, cubiertos, etcétera), elementos de higiene personal y limpieza, ropa de cama y artículos de limpieza.

Quienes puedan contribuir con su ayuda deben llevar los artículos este martes 27 y miércoles 28 de enero a la Sede San Óscar Romero, en Güemes 936 Sur, entre Belgrano y Moreno, en Capital, en horario de 9 a 12 h.

image

“Cada pequeño gesto suma para que nuestros hermanos de Zonda recuperen la tranquilidad”, sostuvieron desde Cáritas para finalizar.

