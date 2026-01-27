martes 27 de enero 2026

Un clásico del verano

Baile de Carnaval de la UVT: fecha, precio y todo lo que tenés que saber

Este evento es uno de los más codiciados del calendario para los jóvenes y no tan jóvenes de San Juan. La música y el bailongo están asegurado

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los bailes de Carnaval de la UVT son sinónimo de fiesta y diversión.

Los bailes de Carnaval de la UVT son sinónimo de fiesta y diversión.

El verano sanjuanino sube la temperatura y, con la llegada de febrero, los corazones carnavaleros empiezan a latir más fuerte. La UVT, una institución emblemática en la organización de festejos populares, ya tiene todo listo para lo que promete ser el evento del año: el Baile de Carnaval 2026. La cita será el próximo sábado 7 de febrero, transformando las instalaciones del club en epicentro de pura alegría.

La organización ha diseñado una noche que combina tradición y modernidad. El plato fuerte será, sin dudas, la fiesta de la espuma, un clásico que nunca pasa de moda y que invita a grandes y chicos a sumergirse en la diversión. Pero la música no se queda atrás: los dos sectores estarán bajo el mando de pesos pesados del entretenimiento nocturno, los Djs Tomi Luján y el "Pelado" López, quienes garantizarán un set list cargado de hits para que nadie se quede sentado.

image

Además, el escenario principal recibirá a bandas en vivo que pondrán el toque de energía orgánica a la velada, recorriendo los géneros más festivos para mantener el baile en su punto máximo hasta la madrugada.

Para quienes deseen recargar energías entre tanda y tanda de baile, este año la apuesta se redobla con un sector exclusivo de Food Trucks. La oferta gastronómica será variada, permitiendo a los asistentes disfrutar de opciones rápidas y sabrosas en un ambiente cómodo y seguro.

Entradas y puntos de venta

La preventa ya comenzó y se espera una convocatoria masiva, por lo que se recomienda adquirir los tickets con antelación. Los valores definidos para las entradas anticipadas son:

  • Socios: $10.000

  • No Socios: $15.000

Los interesados pueden conseguir sus pases de manera presencial en la administración de la UVT o, para mayor comodidad, de forma virtual a través de la plataforma playticket.com.ar.

