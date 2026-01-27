martes 27 de enero 2026

Salud

Tras enviar muestras al Malbrán, descartaron casos positivos de la gripe H3N2 en San Juan

El Ministerio de Salud provincial informó que los análisis realizados en el laboratorio de referencia nacional no detectaron la variante en las muestras estudiadas. Aun así, reforzaron las medidas preventivas y la campaña de vacunación antigripal en toda la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
gripe h3n2
San Juan registra casos sospechos de gripe H3N2 que están siendo analizados en el Instituto Malbrán.
Salud

Confirman que en San Juan hay casos sospechos de gripe H3N2, que están siendo estudiados en el Malbrán
san juan refuerza los controles sanitarios y la vacunacion contra la gripe a
Refuerzo en salud

San Juan refuerza los controles sanitarios y la vacunación contra la Gripe A

Según indicaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan, los análisis realizados en el laboratorio de referencia nacional no detectaron la variante en ninguno de los casos sospechosos que habían sido remitidos para su estudio. De esta manera, las autoridades sanitarias llevaron tranquilidad a la población, en medio de la preocupación generada por el avance del virus en otros puntos del país.

A pesar del resultado alentador, desde Salud señalaron que continúan con las acciones de prevención, especialmente con la difusión y aplicación de la vacuna antigripal en todos los centros vacunatorios de la provincia, como principal herramienta para evitar cuadros graves, internaciones y la saturación del sistema de salud.

La situación había encendido alertas la semana pasada, luego de que se confirmara la primera muerte por gripe H3N2 en el país, ocurrida en Mendoza, y del aumento sostenido de casos en distintas provincias. En ese contexto, la jefa de Epidemiología del Ministerio de Salud, Liliana Bertoni, había explicado que San Juan había activado los protocolos habituales ante eventos de notificación obligatoria y enviado muestras al Malbrán para su análisis.

A nivel nacional, el Ministerio de Salud de la Nación informó recientemente 28 casos confirmados de influenza A (H3N2) en 14 provincias, lo que representó un incremento superior al 100% respecto del reporte anterior y una circulación inusual para esta época del año.

Mientras tanto, desde el área de Vigilancia Epidemiológica provincial reiteraron las recomendaciones sanitarias: vacunarse contra la gripe, mantener el lavado frecuente de manos, limpiar superficies, ventilar los ambientes y utilizar barbijo en caso de presentar síntomas respiratorios, especialmente al concurrir a centros de salud. Además, remarcaron la importancia del aislamiento domiciliario ante la aparición de fiebre, dolor corporal, tos u otros signos compatibles, para reducir la transmisión del virus.

