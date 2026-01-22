Confirman que en San Juan hay casos sospechos de gripe H3N2, que están siendo estudiados en el Malbrán

Luego de que se registrara el primer fallecimiento como consecuencia de la gripe H3N2 en el país (puntualmente en Mendoza) y en medio del crecimiento de casos en distintos puntos del territorio nacional, San Juan se encuentra a la espera de los resultados de las muestras enviadas al Instituto Malbrán por casos sospechosos.

La información fue dada a conocer por la jefa de Epidemiología del Ministerio de Salud, Liliana Bertoni, en diálogo con AM Mil20, donde explicó que durante todo el año se registran pacientes con síntomas compatibles con enfermedades respiratorias y que, incluso en los meses de verano, se activan los protocolos correspondientes.

En ese contexto, señaló: “Hemos remitido algunas muestras al Malbrán y estamos a la espera de los resultados. La demora es lógica, porque están recibiendo muestras de todo el país, y ronda los diez días”.

Sin bien la funcionaria no brindó detalles sobre la cantidad de casos en estudio, sí aseguró que todos fueron detectados y enviados para su análisis en enero. Al respecto, explicó: “Como hacemos habitualmente con cualquier evento de notificación obligatoria, se realiza el testeo correspondiente y la derivación al laboratorio de referencia, con un seguimiento permanente de los casos”.

Los casos en el país

En la última semana, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó 28 casos de influenza A (H3N2), subclado K, en 14 provincias, lo que representa un aumento superior al 100% respecto del informe anterior. La expansión territorial alcanzó a Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego, reflejando una circulación más amplia de lo habitual para esta época del año.

Asimismo, anteayer trascendió el registro de la primera muerte de un paciente como consecuencia de la enfermedad. Se trató de un hombre de 74 años que se encontraba en Mendoza y que presentaba patologías previas, lo que derivó en la complicación del cuadro gripal y, finalmente, en el deceso.

Las medidas a tener en cuenta

Cabe recordar que, mientras la enfermedad avanzaba en el país, referente de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud provincial, Yanina González, comentó a Tiempo de San Juan que la vacunación es la principal herramienta para evitar internaciones y prevenir la saturación del sistema de salud, junto con el lavado frecuente de manos, la limpieza de superficies y la correcta ventilación de los ambientes.

En cuanto al uso del barbijo, la recomendación actual es utilizarlo si la persona presenta síntomas respiratorios y debe concurrir a un centro de salud, especialmente al aguardar en salas de espera donde hay personas con otras enfermedades. Además, subrayó la importancia del aislamiento domiciliario: “Si una persona está enferma, no debe concurrir a reuniones sociales ni al trabajo. Debe quedarse en casa para que la carga viral empiece a disminuir”.

Asimismo, indicó que, en caso de presentar síntomas respiratorios compatibles con la enfermedad (fiebre, dolor corporal, mialgias, cefalea, decaimiento marcado, tos y otros síntomas respiratorios), se debe vigilar la evolución del cuadro, aislarse, consultar al médico y, si se ha viajado recientemente, informar ese antecedente: “Esa es la mejor manera de evitar que el virus se transmita”, sostuvo.