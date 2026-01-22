jueves 22 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Salud

Confirman que en San Juan hay casos sospechos de gripe H3N2, que están siendo estudiados en el Malbrán

La noticia fue dada a conocer por autoridades del Ministerio de Salud, tras el registro de la primera muerte por la enfermedad en el país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan registra casos sospechos de gripe H3N2 que están siendo analizados en el Instituto Malbrán.

San Juan registra casos sospechos de gripe H3N2 que están siendo analizados en el Instituto Malbrán.

Luego de que se registrara el primer fallecimiento como consecuencia de la gripe H3N2 en el país (puntualmente en Mendoza) y en medio del crecimiento de casos en distintos puntos del territorio nacional, San Juan se encuentra a la espera de los resultados de las muestras enviadas al Instituto Malbrán por casos sospechosos.

Lee además
hablo la tia a cargo de los ninos que estaban desaparecidos: le metieron una cachetada y lo subieron al remis video
Video

Habló la tía a cargo de los niños que estaban desaparecidos: "Le metieron una cachetada y lo subieron al remis"
aparecieron los cuatro hermanitos que habian desaparecido en san juan video
Alivio

Aparecieron los cuatro hermanitos que habían desaparecido en San Juan

La información fue dada a conocer por la jefa de Epidemiología del Ministerio de Salud, Liliana Bertoni, en diálogo con AM Mil20, donde explicó que durante todo el año se registran pacientes con síntomas compatibles con enfermedades respiratorias y que, incluso en los meses de verano, se activan los protocolos correspondientes.

En ese contexto, señaló: “Hemos remitido algunas muestras al Malbrán y estamos a la espera de los resultados. La demora es lógica, porque están recibiendo muestras de todo el país, y ronda los diez días”.

Sin bien la funcionaria no brindó detalles sobre la cantidad de casos en estudio, sí aseguró que todos fueron detectados y enviados para su análisis en enero. Al respecto, explicó: “Como hacemos habitualmente con cualquier evento de notificación obligatoria, se realiza el testeo correspondiente y la derivación al laboratorio de referencia, con un seguimiento permanente de los casos”.

Los casos en el país

En la última semana, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó 28 casos de influenza A (H3N2), subclado K, en 14 provincias, lo que representa un aumento superior al 100% respecto del informe anterior. La expansión territorial alcanzó a Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego, reflejando una circulación más amplia de lo habitual para esta época del año.

Asimismo, anteayer trascendió el registro de la primera muerte de un paciente como consecuencia de la enfermedad. Se trató de un hombre de 74 años que se encontraba en Mendoza y que presentaba patologías previas, lo que derivó en la complicación del cuadro gripal y, finalmente, en el deceso.

Las medidas a tener en cuenta

Cabe recordar que, mientras la enfermedad avanzaba en el país, referente de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud provincial, Yanina González, comentó a Tiempo de San Juan que la vacunación es la principal herramienta para evitar internaciones y prevenir la saturación del sistema de salud, junto con el lavado frecuente de manos, la limpieza de superficies y la correcta ventilación de los ambientes.

En cuanto al uso del barbijo, la recomendación actual es utilizarlo si la persona presenta síntomas respiratorios y debe concurrir a un centro de salud, especialmente al aguardar en salas de espera donde hay personas con otras enfermedades. Además, subrayó la importancia del aislamiento domiciliario: “Si una persona está enferma, no debe concurrir a reuniones sociales ni al trabajo. Debe quedarse en casa para que la carga viral empiece a disminuir”.

Asimismo, indicó que, en caso de presentar síntomas respiratorios compatibles con la enfermedad (fiebre, dolor corporal, mialgias, cefalea, decaimiento marcado, tos y otros síntomas respiratorios), se debe vigilar la evolución del cuadro, aislarse, consultar al médico y, si se ha viajado recientemente, informar ese antecedente: “Esa es la mejor manera de evitar que el virus se transmita”, sostuvo.

Temas
Seguí leyendo

Barrick logra un aval en Chile que podría despertar un proyecto de oro dormido en San Juan

Emiten un nuevo alerta por tormentas en la provincia: esta vez afecta al Gran San Juan y alrededores

"Para los que dicen que en San Juan no hay playas": el video que muestra un encantador paisaje y es viral

Orrego llegó a España para potenciar a San Juan como destino turístico

Video: viajaba en moto y terminó en el piso tras protagonizar un choque en pleno centro sanjuanino

San Juan palpita la Vuelta Inclusiva: todo lo que tenés que saber

Un famoso magnate ofreció más de $978.000.000.000 para comprar un supermercado con sede en San Juan

El romanticismo tomará el Teatro Sarmiento: César "Banana" Pueyrredón regresa a San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Belén Heredia, la joven sanjuanina que creó un sistema para limpiar suelos contaminados utilizando plantas.
Innovación

Una joven sanjuanina creó un sistema que permite descontaminar tierra y agua con plantas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Conmoción por el hombre que murió mientras trabajaba en una casa en Chimbas
Dolor en las redes

Conmoción por el hombre que murió mientras trabajaba en una casa en Chimbas

El SMN emitió un alerta amarilla por tormentas para el Gran San Juan y alrededores.
Importante

Emiten un nuevo alerta por tormentas en la provincia: esta vez afecta al Gran San Juan y alrededores

Una de las dos plantas de la textil Vicunha en San Juan hoy trabaja con una actividad inferior al 50%, en medio de la caída del consumo y el avance de las importaciones.
Actividad en caída

La textil líder del jean en San Juan, en tensión: menos actividad, menos empleo y más importaciones

Belén Heredia, la joven sanjuanina que creó un sistema para limpiar suelos contaminados utilizando plantas.
Innovación

Una joven sanjuanina creó un sistema que permite descontaminar tierra y agua con plantas

Aparecieron los cuatro hermanitos que habían desaparecido en San Juan video
Alivio

Aparecieron los cuatro hermanitos que habían desaparecido en San Juan

Te Puede Interesar

Habló la tía a cargo de los niños que estaban desaparecidos: Le metieron una cachetada y lo subieron al remis video
Video

Habló la tía a cargo de los niños que estaban desaparecidos: "Le metieron una cachetada y lo subieron al remis"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Zona de exploración de oro El Alto, en la cordillera chilena.  Barrick consiguió autorización ambiental para prospección por dos años. 
Minería binacional

Barrick logra un aval en Chile que podría despertar un proyecto de oro dormido en San Juan

San Juan registra casos sospechos de gripe H3N2 que están siendo analizados en el Instituto Malbrán.
Salud

Confirman que en San Juan hay casos sospechos de gripe H3N2, que están siendo estudiados en el Malbrán

Proyecto Josemaría, que junto con Filo del Sol conforman Vicuña en San Juan.
Informe a inversores

Ante los mercados mundiales, Lundin confirmó a Vicuña como su proyecto estrella

Aparecieron los cuatro hermanitos que habían desaparecido en San Juan video
Alivio

Aparecieron los cuatro hermanitos que habían desaparecido en San Juan