Orrego llegó a España para potenciar a San Juan como destino turístico

El gobernador Marcelo Orrego se encuentra participando de FITUR, la feria de turismo más grande del mundo que se realiza en Madrid, España. Es importante destacar que esta oportunidad de participar surgió originalmente en septiembre de 2025, durante la visita del secretario nacional Daniel Scioli a la provincia para el Foro Nacional de Turismo.

Por otro lado, la comitiva sanjuanina, que forma parte del stand argentino en la feria, asiste bajo un programa financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) tras recibir una invitación de la Organización Mundial del Turismo a través de su director regional, Gustavo Santos.

El propósito central de la presencia sanjuanina en el stand argentino es consolidar a la provincia como un destino destacado para el turismo receptivo, apoyándose en atractivos de renombre internacional como el Parque Ischigualasto y el turismo astronómico. Al mismo tiempo, las autoridades trabajan para potenciar el perfil de San Juan como un lugar ideal para el turismo de eventos y convenciones, conocido técnicamente como sector MICE.

Durante las jornadas de trabajo, la agenda oficial incluye encuentros estratégicos con empresas nacionales e internacionales para fomentar la llegada de inversiones que mejoren la infraestructura turística local. Otro de los puntos clave es la gestión de nuevas rutas aéreas de cabotaje e internacionales que permitan aumentar la conectividad de la región con el resto del mundo.

En el marco de este viaje, el gobernador Orrego mantiene reuniones con importantes figuras como el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, y el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli. También se llevan adelante diálogos con autoridades del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y directivos de HBX Group, una firma global especializada en tecnología aplicada a la distribución de servicios turísticos.