Tembló fuerte en San Juan: mirá de cuánto fue la magnitud

Un fuerte temblor se registró este lunes en San Juan pasadas las 19 horas y fue percibido por la población en distintos puntos de la provincia.

De acuerdo a los datos oficiales, el movimiento sísmico ocurrió a las 19:11:38 (hora local) y a las 22:11:38 (hora GMT). El sismo tuvo una magnitud de 4.7 y una profundidad de 135 kilómetros.

El epicentro se ubicó a 167 kilómetros al noroeste de San Juan, a 258 kilómetros al noroeste de Mendoza y a 86 kilómetros al noroeste de Calingasta, en las coordenadas -30.79 de latitud y -70.05 de longitud.

Temas San Juan