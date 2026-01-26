lunes 26 de enero 2026

Innovación

Crearon en San Juan una app que busca proteger a víctimas de violencia familiar

Se trata de un software que funciona a través de una app de geolocalización y alertas SOS y permite geolocalizar al agresor y a sus víctimas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Crearon en San Juan una sofisticada app para proteger a víctimas de violencia de género.

Crearon en San Juan una sofisticada app para proteger a víctimas de violencia de género.

Un equipo sanjuanino creó un software que busca proteger a víctimas de violencia doméstica o violencia a mujeres, a través de una app de geolocalización y alertas SOS. El sistema fue desarrollado desde la Dirección de Economía del Conocimiento y ya está en funcionamiento.

con algunas zonas muy complicadas, cual es el estado de las rutas este lunes en san juan
Atención

Con algunas zonas muy complicadas, cuál es el estado de las rutas este lunes en San Juan
El Gobierno de San Juan entregará este año 25.000 kits escolares. Entre ellos, habrá 1.500 con útiles especialmente diseñados para personas con discapacidad.
Por primera vez

Los kits escolares para personas con discapacidad que entrega San Juan suman elementos de apoyo: cuáles son

Según indicaron desde el Ministerio de Producción, el desarrollo fue realizado por la empresa Thorus a través del proyecto Wardian y contó con un Aporte No Reembolsable (ANR) otorgado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación, en el marco del programa Economía del Conocimiento.

Con ese aporte se diseñaron los algoritmos del sistema, las aplicaciones móviles y los mecanismos de vinculación entre víctimas y agresores con restricciones perimetrales dictadas por la Justicia.

La plataforma permite geolocalizar en tiempo real a ambas partes, emitir alertas automáticas y activar señales de emergencia desde el celular de la víctima. A diferencia de los sistemas duales tradicionales, que solo vinculan a una víctima con un agresor, la solución desarrollada por Thorus posibilita que un mismo agresor esté asociado a más de una víctima, ampliando el alcance y la eficacia de las herramientas de prevención y control.

Con ese financiamiento se diseñaron los algoritmos del sistema, las aplicaciones móviles y los mecanismos de vinculación entre víctimas y agresores con restricciones perimetrales dictadas por la Justicia.

“Este software permite identificar la posición de ambas personas, agredido y agresor para generar alertas de SOS desde una aplicación que tengan que tengan en el celular la víctima. Para el desarrollo de este proyecto recibimos una NR del Gobierno, fueron dos desembolsos de $5 millones cada uno. Con ese monto se logró hacer todo el desarrollo de los algoritmos del sistema y las aplicaciones de celulares para poder realizar la vinculación de la víctima hacia los dispositivos que tendrían los agresores”, comentó Agustina Garcés, directora de Thorus-Proyecto Wardian.

Al mismo tiempo, agregó: “Habitualmente, los dispositivos comerciales que ya tienen los agresores se vinculan a través de este sistema con los celulares, y se geoposicionan y se relacionan víctima y agresor. La ventaja de este sistema es que el agresor puede estar vinculado a más de una víctima. Esto a diferencia del sistema dual que se usa actualmente en algunas provincias, solamente puede relacionar una víctima y un agresor”.

