Los kits escolares para personas con discapacidad que entrega San Juan suman elementos de apoyo: cuáles son

Por primera vez, los kits escolares para personas con discapacidad que entrega el Gobierno de San Juan contienen elementos de apoyo especialmente diseñados. Además de los útiles tradicionales, a las mochilas se les incorporaron adaptadores de lápices, reglas con visor, tijeras ergonómicas, bandas elásticas para el banco y mordillo tope de lápiz para promover la autonomía escolar. Se entregarán 1500 kits a quienes participaron en las colonias.

Según informaron las autoridades, como es habitual, a medida que vayan culminando las actividades en las Colonias de Verano, cada participante recibirá una mochila y útiles escolares para asegurar que a ningún niño o niña le falte lo necesario para iniciar las clases y acompañar en los procesos de aprendizajes.

Para eso, justamente, por primera vez, las personas con discapacidad no sólo accederán a este kit sino que sumarán un refuerzo de elementos de apoyo que les faciliten la escritura y la lectura, les permitan tener precisión en los trazos, además de reducir el estrés, la ansiedad y la hiperactividad y en definitiva transitar sus trayectos escolares con mayor comodidad, seguridad y autonomía.

Estas herramientas son vitales para personas que tienen discapacidades motrices, pero también aquellos que tienen debilidad muscular, artritis, dificultades en la motricidad fina, personas con baja visión, personas con dificultades en la atención y en el aprendizaje, personas neurodivergentes, entre otras condiciones.

Se distribuirán 1500 kits para personas con discapacidad que vendrán con un folleto explicativo de cómo se usa cada elemento. Aparte habrá más de 25 mil mochilas con una cartuchera, cuadernos, lápices de colores, lapiceras azules y rojas, lápices negros, sacapuntas y un set de geometría, entre otros; para niños y niñas de 6 a 12 años y también personas mayores para que realicen talleres o actividades que requieran útiles o para que puedan destinarlo a algún familiar cercano, como nietos o hijos en edad escolar.

Qué son y para qué sirven los elementos de apoyo

- Adaptador de lápiz: es un dispositivo de goma o silicona que permite sostener el lápiz tomándolo con el pulgar, índice y mayor para mejorar la postura y posición de los dedos, para tener mejor agarre (reduciendo la presión y evitando el deslizamiento del lápiz) así la escritura es más natural, firme y cómoda. Al tomar ergonómicamente el lápiz, se previene la fatiga y dolor de los dedos y la mano, especialmente en períodos prolongados de escritura. Es idea para personas con discapacidades motoras.

image

-Regla con visor para la lectoescritura: es una regla común, pero con una ventana que deja al descubierto sólo el renglón o línea de texto que se va leyendo. Es una herramienta eficaz para la experiencia lectora de personas con dislexia, ya que favorece la capacidad de concentración y comprensión al permitir el enfoque visual, reduciendo la sobrecarga visual y los desvíos salteando líneas o perdiendo el lugar en el texto. Con este elemento se favorece la autoestima y el aumento de la confianza y se asegura mejor compresión del contenido leído.

image

-Tijera ergonómica con sistema de resorte: su diseño en vez de tener espacio para para insertar los dedos, tienen un sistema de fácil agarre, fundamental para las personas con movilidad reducida o fuerza limitada en las manos. Los resortes permiten que la tijera se abra y cierre con menor esfuerzo, facilitando el corte. Se pueden utilizar con cualquier parte de la mano y, además, las personas tienen mayor independencia porque no requieren constantemente de la ayuda de otros.

image

-Banda elástica para silla: es una cinta elástica que se puede colocar en las patas o soporte de la silla, el banco o el escritorio para que, cuando la persona está sentada, pueda mecerse o mover los pies. Es un método efectivo en caso de personas con hiperactividad, autismo o ansiedad para que liberen energía acumulada y reduzcan tensiones y ansiedad (sin necesidad de levantarse de la silla o interrumpir la actividad que realizan), a la vez que permiten mejorar la concentración y atención en la tarea, los calma, y pueden moverse sin hacer ruidos que molesten al entorno. Además, es un estímulo sensorial que ayuda a autoregularse y a controlar el comportamiento, mejorar los enfoques y el rendimiento escolar.

image

-Mordillo tope de lápiz: esta herramienta de goma o silicona que puede llevarse a la boca para morder, está diseñada para ayudar en aspectos como aliviar o canalizar la ansiedad, el estrés y la sobrecarga sensorial; fomenta la concentración, es un estímulo sensorial positivo que puede ser placentero o satisfactorio para regular las respuestas sensoriales y evita el nerviosismo, resulta un sustituto seguro para redirigir hábitos orales indeseados como morder lápices o dedos.