lunes 26 de enero 2026

Personaje sanjuanino

De las changas al Parque de Mayo: quién es Ezequiel, el chimbero que la rompió en las redes con su cuarteto "a pulmón"

Es el protagonista del videoclip que se grabó en el pulmón verde de la Capital y se volvió viral. Detrás del hit “Por mi barrio” hay un pibe de Chimbas que trabaja en la construcción, junta peso por peso y no se baja de sus sueños.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Parque de Mayo tiene esa mezcla perfecta de postal sanjuanina y escenario abierto: familias caminando, bicicletas que pasan como flechas, mates sobre el pasto y ese aire de tarde que parece igual a todas, hasta que deja de serlo. En medio de ese paisaje, un videoclip grabado sin grandes estructuras pero con identidad propia terminó haciendo ruido donde más importa hoy: en las pantallas. Y así es como el cuarteto sanjuanino sumó un nuevo hit que se metió en YouTube, se multiplicó en redes y puso a un pibe de Chimbas en boca de todos.

Ezequiel Morales, cantante de La Nueva Era SJ, es el que aparece al frente de “Por mi barrio”, la canción que lo empujó fuerte hacia adelante. El video se grabó en el pulmón verde de la Capital y tuvo ese condimento que engancha, el de una historia simple, cercana. En el clip aparece junto a su amiga Verónica Lara, y esa química, sumada al ritmo contagioso, terminó de cerrar el combo para que la gente lo comparta una y otra vez. Claro que detrás del fenómeno hay una carrera construida a fuerza de insistir.

WhatsApp Image 2026-01-22 at 10.20.27 (1)

Ezequiel no se inventa personaje. Su historia está hecha de barrio y de música desde chico. “Mi amor por la música viene de chico. Vivo acá en el departamento de Chimbas, así que, bueno, me gusta hacer esto”, cuenta, y en esa frase ya se escucha el orgullo por su lugar y por lo que eligió. No viene de una familia de músicos, pero sí de una casa donde el cuarteto siempre estuvo cerca, sonando fuerte, acompañando. "No es una herencia, pero me gusta mucho lo que es el cuarteto, todo eso. Acá, en mi familia, se escucha el genéro igual”, dice sobre los suyos.

El arranque fue de a poco. Antes de la pandemia se juntaba con amigos a ensayar, a probar, a buscarle la vuelta. Y cuando el mundo se frenó, ellos siguieron igual, con cuidado, con precaución, pero sin soltar. “Antes de la pandemia, con unos amigos, nos pusimos a ensayar”, recuerda. No hubo golpe de suerte ni puerta que se abrió sola, hubo insistencia y un empuje clave que llegó de los más cercanos. “Mi familia, mis amigos me inspiraban, me decían que le diera para adelante, que yo podía. Y así fui probando. Alex Muñoz, quien ya falleció, fue un amigo que me inspiró mucho", señala.

WhatsApp Image 2026-01-22 at 10.20.27 (2)

La viralización de “Por mi barrio” también trajo lo que siempre llega cuando alguien empieza a crecer: los aplausos, los mensajes de apoyo y, del otro lado, el hate fácil. Pero Ezequiel lo toma como combustible. “Yo le digo a la gente que este es un esfuerzo grande que yo hice, además porque lo hice con el corazón”, responde cuando le preguntan por las críticas, y mete en la misma oración la fe que lo sostiene y el carácter que lo empuja. “Siempre yo le dejo las cosas a Dios porque siempre soy muy confiado en él, confío mucho”, agrega, y remata con una frase que lo pinta entero: “Para mí las críticas son las que me llevan arriba”. No se engancha, no se desgasta.

Porque si algo queda claro en su historia es que todo lo que logró hasta ahora está hecho a pulmón. Literal. El videoclip no fue un capricho ni una producción millonaria, fue una meta que se armó juntando plata peso por peso. “Ese videoclip fue con mucho esfuerzo, como yo le dije a toda la gente, fue con mucho esfuerzo, juntando de a poco la plata. Del 2025 vengo juntando la plata y recién lo pude lanzar ahora”, cuenta. Y cuando se le pregunta cuánto necesitaba, no exagera ni se hace el misterioso: “Tenía que recaudar como 100 lucas, por lo menos, para un videoclip realmente”. La grabación estuvo a cargo de Dani Producciones, a quien nombra con gratitud: “Él es el que lo graba a nosotros siempre”.

La elección del Parque de Mayo tampoco fue casualidad. No fue “porque queda lindo” y listo. Fue por sentido de pertenencia. “Lo elegí porque me gustó la idea, además es hermoso, como mi provincia, San Juan”, dice, y ahí aparece ese orgullo sanjuanino que atraviesa todo: el barrio, la provincia, el deseo de mostrar lo propio sin disfrazarlo de otra cosa.

Pero mientras el tema suena y la gente lo comparte, Ezequiel sigue viviendo su otra vida, la que no se ve en el video. La vida de la changa. La de salir a buscar trabajo como salga, porque el sueño no paga las cuentas, pero sí las empuja. Antes trabajaba de seguridad, pero se quedó sin laburo y tuvo que reinventarse. “Me quedé sin laburo, ahora ando haciendo changas, todo eso. Precisamente me llaman y voy a trabajar así”, explica. Y cuando detalla, se entiende que no es una frase al aire: “La construcción, de todo un poco hao. Hasta pintura", dice. Lo que salga, cuando salga, como salga.

Ahí es donde su historia toma otra dimensión, porque no es solo un cantante que se viralizó: es un pibe que se rompe el lomo para sostener su arte. “Todo a pulmón hay que llamarla… porque todo cuesta. Todo cuesta cuando uno viene de abajo”, tira, y se le nota en la voz que no lo dice para dar lástima, lo dice porque es su realidad. “Cuando vos venís de abajo siendo un artista… que a veces no te dan la posibilidad que te tienen que dar”, suma, con esa sensación que comparten tantos que arrancan desde el barro y tienen que gritar un poco más fuerte para que los miren.

