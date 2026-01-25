lunes 26 de enero 2026

Desde arriba, el drone de Tiempo muestra los daños provocados por las inundaciones en Zonda

Las zonas más comprometidas se concentran sobre calle Las Moras y sectores cercanos a Ruta 12, donde el agua y el barro dejaron huellas visibles del alcance de las inundaciones. El registro aéreo realizado por Tiempo de San Juan permitió aportar una mirada integral sobre los efectos del temporal en Zonda y la extensión de los daños provocados por el desborde del río. Video: Gabriel Iturrieta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Luego del fuerte temporal que afectó a San Juan entre el viernes por la noche y gran parte del sábado, Zonda volvió a ser uno de los más golpeados. En una nueva recorrida realizada este domingo, Tiempo de San Juan registró desde el aire, a través de su drone, el impacto que las inundaciones provocaron en campos y zonas productivas del departamento.

Las imágenes aéreas permitieron dimensionar con mayor claridad la magnitud de los daños que dejó el desborde del Río Blanco, que avanzó sobre extensas superficies y modificó por completo el paisaje habitual de Zonda. Desde arriba, se observaron campos anegados, sectores cubiertos por agua y barro, y trazas de la corriente que se extendieron más allá de su cauce natural.

El sobrevuelo se complementó con la recorrida terrestre que Tiempo de San Juan realizó al mediodía del domingo, donde una de las áreas más afectadas fue calle Las Moras, arteria clave del departamento y vía de acceso hacia Punta Negra. A más de un día de las lluvias, el agua seguía acumulada en varios tramos, con sectores intransitables y un panorama marcado por el barro.

En las inmediaciones del humedal ubicado frente al Parque Sarmiento, viviendas y propiedades evidenciaban el paso del agua. Vecinos que circulaban por la zona se mostraban sorprendidos por el estado de las calles y por la persistencia de los anegamientos.

Según se pudo observar, el crecimiento del caudal del Río Blanco, particularmente a la altura del Puente Blanco sobre Ruta 12, fue determinante. En ese sector, el río salió de su cauce y avanzó sobre calles, campos y propiedades, alcanzando incluso a barrios privados.

Desde el aire también se distinguieron vehículos arrastrados por la corriente y zonas donde el barro se acumuló en grandes montículos. En varias viviendas aún permanecen visibles las marcas del nivel que alcanzó el agua durante el temporal.

Entre las postales más representativas del impacto del fenómeno, se encuentra un automóvil Renault Symbol que quedó atrapado sobre calle Las Moras, completamente rodeado de agua y lodo. El vehículo continúa en el lugar, sin posibilidad de ser removido debido al estado del terreno.

A través de redes sociales, vecinos y comerciantes compartieron imágenes del día después. Algunos locales gastronómicos, como el restaurante La Coqueta, mostraron los daños sufridos y agradecieron la ayuda recibida por parte de allegados y vecinos.

El día que Zonda se convirtió en "Barreal" por el temporal que arrasó con autos y casas

Centrado en la biofilia, cómo será el primer "Hospital Jardín" destinado a la salud mental de los sanjuaninos

Crecientes y lluvias: cortaron de forma preventiva la Ruta 40 en Ullum

