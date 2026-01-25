Desde arriba, el drone de Tiempo muestra los daños provocados por las inundaciones en Zonda

Luego del fuerte temporal que afectó a San Juan entre el viernes por la noche y gran parte del sábado, Zonda volvió a ser uno de los más golpeados . En una nueva recorrida realizada este domingo, Tiempo de San Juan registró desde el aire, a través de su drone, el impacto que las inundaciones provocaron en campos y zonas productivas del departamento.

Videos Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149

Tras el temporal Tiempo en Zonda: las fotos de las escenas desoladoras que dejaron las inundaciones y el video del auto atrapado

Las imágenes aéreas permitieron dimensionar con mayor claridad la magnitud de los daños que dejó el desborde del Río Blanco, que avanzó sobre extensas superficies y modificó por completo el paisaje habitual de Zonda. Desde arriba, se observaron campos anegados, sectores cubiertos por agua y barro, y trazas de la corriente que se extendieron más allá de su cauce natural.

Embed - Así quedó Zonda después de las tormetas

El sobrevuelo se complementó con la recorrida terrestre que Tiempo de San Juan realizó al mediodía del domingo, donde una de las áreas más afectadas fue calle Las Moras, arteria clave del departamento y vía de acceso hacia Punta Negra. A más de un día de las lluvias, el agua seguía acumulada en varios tramos, con sectores intransitables y un panorama marcado por el barro.

En las inmediaciones del humedal ubicado frente al Parque Sarmiento, viviendas y propiedades evidenciaban el paso del agua. Vecinos que circulaban por la zona se mostraban sorprendidos por el estado de las calles y por la persistencia de los anegamientos.

image

image

image

Según se pudo observar, el crecimiento del caudal del Río Blanco, particularmente a la altura del Puente Blanco sobre Ruta 12, fue determinante. En ese sector, el río salió de su cauce y avanzó sobre calles, campos y propiedades, alcanzando incluso a barrios privados.

Desde el aire también se distinguieron vehículos arrastrados por la corriente y zonas donde el barro se acumuló en grandes montículos. En varias viviendas aún permanecen visibles las marcas del nivel que alcanzó el agua durante el temporal.

image

image

image

Entre las postales más representativas del impacto del fenómeno, se encuentra un automóvil Renault Symbol que quedó atrapado sobre calle Las Moras, completamente rodeado de agua y lodo. El vehículo continúa en el lugar, sin posibilidad de ser removido debido al estado del terreno.

A través de redes sociales, vecinos y comerciantes compartieron imágenes del día después. Algunos locales gastronómicos, como el restaurante La Coqueta, mostraron los daños sufridos y agradecieron la ayuda recibida por parte de allegados y vecinos.