Los Lucero de Jáchal y una zamba atesorada por dos décadas para el alfarero don Gilberto Mesías

Los hermanos Lucero dan el primer paso de un álbum musical que busca inmortalizar a cuatro jachalleros —dos hombres y dos mujeres—, emblemas de la región por sus talentos y por sus aportes a la identidad y a la cultura que tanto enorgullece a los norteños.

“El alfarero” se llama el primer corte que relata la historia de un hombre sabio, con el don de la creación en sus manos, que supo moldear el barro: don Gilberto Mesías , fallecido algunos años atrás. La canción se estrenó el pasado 20 de enero y está disponible en plataformas digitales .

Y aunque hace muy poco fue compartida al mundo, la obra de Javier Lucero estuvo guardada por 20 años y es, además, un doble homenaje. No formaba parte de las presentaciones artísticas y su padre, varios años menor y muy amigo de don Gilberto, le hizo un pedido muy especial: “Un tiempo antes de fallecer, mi papá me hizo acordar de esa zamba y me pidió que la cantemos. Yo le prometí que la íbamos a grabar, pero lamentablemente no pudo escucharla grabada”, dijo Javier a Tiempo de San Juan.

“Siempre lo encontrábamos en el camino de regreso de San Roque a Jáchal, el lugar donde tenía el taller don Gilberto”, agregó. Pueblito hermoso donde los Lucero tienen su casa centenaria, en el kilómetro 3.590 de la Ruta Nacional 40, a la altura de la entrada al conocido balneario natural Agua Negra.

Este primer material, realizado en los estudios Sumec de Javier Lucero, tiene la participación de Nicolás Olivieri joven cantor y participante de La voz Argentina 2022 y Fernando Lucero en las voces. La producción musical es de Hugo Figueroa, Juanse Arano en la técnica y Javier Farías en fotografía.

El origen de una zamba

Mario Lucero, padre de Javier, fue hasta los últimos días docente y director de la escuela de San Roque. Siempre lo iba a visitar. José era el nombre de pila de don Mesías: “Así fue como aprendimos a conocerlo”, dijo el entrevistado.

image Ruta 40 en la intesección que lleva al camping Agua Negra y la escuela de San Roque. Doblando hacia la izquierda, una de las entradas al pueblo en las cercanías del taller de don Gilberto Mesias, donde está la casa centenaria de los Lucero.

Detrás de una promesa, una deuda. La grabación de la zamba permitió que la familia del homenajeado la conozca y, a su vez, saldar una cuenta con su padre Mario Lucero, en favor de su amistad, para contar y cantar una historia que fue atesorada por dos décadas. Pero no parece ser una casualidad: “Hoy es el momento de la zamba, tal vez antes no”, reflexionó el autor.

image Balneario natural con aguas frescas de los afluentes de la montaña, Agua Negra, en San Roque, Jáchal.

Don Gilberto Mesías, el alfarero

Don Gilberto Mesías es uno de los cuatro homenajeados de este álbum, un importante aporte a la cultura, no solo por la música y la letra, sino por ser el espejo de un arte y un oficio con raíces ancestrales en las culturas originarias y poscoloniales de San Juan.

Está especialmente dirigida a ese alfarero de Jáchal que trabajó toda su vida el barro y la arcilla, entre esculturas y vasijas, “convencido y enamorado de su arte”, en palabras de Lucero. El artesano tenía su taller en las barrancas del río Jáchal, “un lugar maravilloso”.

Mesías falleció con más de 90 años. Quienes lo conocieron aseguran que fue una persona brillante, “un sabidor”, con la característica de la gente que ha vivido aprendiendo, difundiendo y compartiendo su quehacer.

image Rio Jáchal. Imagen: Tiempo de San Juan

Vivía en la Villa de Jáchal, pero tenía su taller en las barrancas del río Jáchal, en la zona del Fical. Con más de 85 años iba todos los días en bicicleta desde la Villa, la capital de Jáchal: “Cruzaba el río con la bicicleta al hombro, trabajaba y volvía cerca de las 7 de la tarde. Todos los días. Esa era su vida”, contó Javier Lucero, y aseguró: “Era un hombre consagrado al trabajo y enamorado de lo que él hacía”.

“La canción es mía, letra y música”, compartió a este medio el artista e informó, “compartimos los arreglos y la dirección musical con Hugo Figueroa, un músico sanjuanino, y la grabamos acá en San Juan con Nico Olivieri, un chico joven de Albardón, un gran cantor”.

El proyecto musical

La canción forma parte de un proyecto que incluye cuatro canciones. Esta es la primera edición y ya están trabajando en otras. El proyecto se llama Jachalleros, hombres y mujeres con historia y está destinado a rescatar la obra de distintos hacedores culturales del departamento, que han marcado fuertemente la cultura de Jáchal.

Sin adelantar más que esta pequeña dosis cargada de historia, la gran obra promete ser una reconstrucción de la idiosincrasia de la región, adobe por adobe. La estrategia es ir lanzando las canciones de a poquito para dejar que la música encuentre su propio vuelo. “Cuando esté terminado el proyecto vamos a intentar hacer una presentación en vivo”, todo irá cobrando forma. No existe la casualidad: una enseñanza hay detrás de la historia de don Mesías; cada cosa tiene su tiempo y su lugar.