sábado 24 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A 40 años del fatal accidente

El antes y después de la Banda de Música de la tragedia de El Tambolar, en fotos para el recuerdo eterno

A 40 años del siniestro vial más trágico de San Juan, sobrevivientes de la Banda de Música del RIM 22 compartieron imágenes inéditas de los ensayos, los actos oficiales y los reencuentros actuales, postales que permiten reconstruir la historia de quienes marcaron para siempre la memoria colectiva de la provincia.

Por David Cortez Vega
Los integrantes de la Banda de Música del RIM 22 que ingresaron en 1985.

Los integrantes de la Banda de Música del RIM 22 que ingresaron en 1985.

bcf661c5-1b17-4394-b5b3-02f528894184
56eebf79-ae2b-49c5-8cda-99a4a4396300
041375d2-e0e6-4d59-b7b1-9b311d876191
35e0d457-a0fb-438c-a972-b292c641f8c1
72f2283a-6997-499c-8b36-9476db1069f8
9bf60d25-625c-4a2e-977b-42f4ee3e8b59
13415de5-897f-4784-8ba5-5fcda6f72d7d
508ef30a-43c0-4984-8b65-fe744959facd
9e9957d0-a034-4627-9383-ac523e9d8948
c1bcc415-91c9-4b6d-b8b1-8d468d0b9ba2
ceb694e4-8b59-494e-b0c1-c5a8283ebfad
0d5822c3-77a7-4f32-9303-26335dc63ba8
27c96929-5bd5-49cc-82cf-d04b4e11b75c
34bfbfd8-1943-4c4a-828c-2f7d475007b6
fa8cc02c-12ba-4bfe-b7b7-be7f5277138d
dd70ef0b-b8d5-4972-8ff2-517ee1a3ad76

En el marco de las entrevistas realizadas por el 40° aniversario de la tragedia de El Tambolar, sobrevivientes del accidente le mostraron a Tiempo de San Juan fotografías que funcionan como un puente entre dos tiempos: el de los jóvenes músicos que ensayaban en el Regimiento de Infantería de Montaña 22 y el de los hombres que, cuatro décadas después, siguen reuniéndose para honrar la vida y la memoria.

Lee además
el viaje de la muerte en el tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 anos de la tragedia que marco un antes y despues en san juan
Videonota

El "viaje de la muerte" en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan
Un niño herido, una de las fotos más impactantes expuesta en los medios.
Archivo

La tragedia de El Tambolar, en los medios: los titulares y las fotos del accidente vial con más fallecidos en San Juan

Las imágenes antiguas, que datan de mediados de los años 80, muestran ensayos en el RIM 22 y presentaciones oficiales en escenarios emblemáticos como el Auditorio Juan Victoria, además de actos gubernamentales y ceremonias protocolares. Son fotos en blanco y negro y color gastado, donde la música aparece como hilo conductor de una historia que aún hoy duele.

Los rostros antes de la tragedia

En esos registros aparecen soldados que ingresaron a la Banda de Música en 1985. Vestidos de civil, durante los ensayos previos al servicio en Villa Nueva, se reconocen a Fernando Heredia, Martínez y Rubén Darío Rodríguez -quienes se dieron de baja ese mismo año-, además de Juan Carlos Virhuez, Duilio Cuello, Jorge Iñon, Esteban Lagos, Néstor Rocha y Rolando Castro.

508ef30a-43c0-4984-8b65-fe744959facd

Las fotos reflejan rutinas cotidianas. Instrumentos apoyados en el suelo, charlas previas a los ensayos, miradas jóvenes que aún no imaginaban que ese viaje de enero de 1986 quedaría grabado como el más trágico en la historia vial de la provincia.

El 23 de enero de ese año, el colectivo de la empresa T.A.C. que regresaba de Villa Nueva -Calingasta- por la entonces Ruta Provincial 12 sufrió una falla mecánica, se quedó sin frenos y cayó al vacío en una curva de El Tambolar. El saldo fue devastador: 17 personas fallecidas y 25 heridas, entre músicos, civiles y niños. El 23 de enero de ese año, el colectivo de la empresa T.A.C. que regresaba de Villa Nueva -Calingasta- por la entonces Ruta Provincial 12 sufrió una falla mecánica, se quedó sin frenos y cayó al vacío en una curva de El Tambolar. El saldo fue devastador: 17 personas fallecidas y 25 heridas, entre músicos, civiles y niños.

9bf60d25-625c-4a2e-977b-42f4ee3e8b59
13415de5-897f-4784-8ba5-5fcda6f72d7d
9e9957d0-a034-4627-9383-ac523e9d8948

El después: reunirse para sanar

Cuarenta años después, los sobrevivientes siguen encontrándose. No se trata solo de un espacio para cicatrizar heridas, sino también de una forma de reafirmar los vínculos que nacieron en la adversidad. En asados, vinos compartidos y guitarreadas, la música vuelve a ser refugio.

En una de las últimas reuniones aparecen nombres que hoy forman parte inseparable de la memoria de El Tambolar: Rodolfo Arce, Víctor Hugo “Lalo” Riveros, el suboficial Ariel Olivera, el soldado Rolando Castro, el bastón de la banda Pablo Sotelo, Néstor Rocha y Juan Carlos Virhuez.

0d5822c3-77a7-4f32-9303-26335dc63ba8
27c96929-5bd5-49cc-82cf-d04b4e11b75c
34bfbfd8-1943-4c4a-828c-2f7d475007b6

Las imágenes actuales contrastan con las de los años 80. Los rostros cambiaron, el tiempo dejó huellas visibles, pero hay algo que permanece intacto: la complicidad, la risa compartida y la necesidad de recordar juntos.

Las voces que lograron volver del abismo

Rodolfo Arce era sargento y estaba a cargo del clarinete cuando el colectivo que transportaba a la Banda de Música del RIM 22 cayó al vacío en una curva de El Tambolar, la noche del 23 de enero de 1986. Con el paso del tiempo, reconstruyó lo ocurrido y sostuvo que el siniestro fue consecuencia de una falla mecánica. El vehículo se quedó sin frenos en una zona de curvas cerradas. Herido y en medio de la confusión, recibió la indicación de otros sobrevivientes de intentar subir hasta la ruta para pedir ayuda, una decisión que resultó clave para activar el operativo de rescate.

Néstor Rocha, soldado tambor, recuerda con precisión los instantes previos al accidente. Viajaba sentado detrás del capitán Hugo Emilio Emi y minutos antes del descenso cambió de asiento a pedido del principal Ángel Pascual Bazanelli, un movimiento que con el tiempo entendió como decisivo para salvar su vida. Al comenzar la bajada, alcanzó a ver al chofer intentando frenar con la palanca de cambios mientras el colectivo avanzaba a gran velocidad. Tras el impacto, quedó atrapado dentro del vehículo, suspendido boca abajo, y logró liberarse gracias a la ayuda de un compañero.

Embed - A 40 años de la Tragedia El Tambolar

Juan Carlos Virhuez, también soldado tambor, permaneció inconsciente durante varios minutos después de la caída. Al recuperar la noción, inició junto a otros sobrevivientes el ascenso por el cerro, en plena oscuridad y con lesiones visibles. Recordó ese momento como un punto de quiebre. Al alcanzar el asfalto y pedir auxilio, sintió que volvía a nacer, una sensación que aún hoy define su experiencia como sobreviviente de la tragedia.

Los tres coincidieron en que las horas posteriores al accidente estuvieron marcadas por el desconcierto, la falta de información y el impacto de enterarse, con el correr del tiempo, de la magnitud de las pérdidas. La Banda de Música, explicaron, funcionaba como una familia, y la muerte de tantos compañeros en una misma noche dejó una marca imborrable. A 40 años del hecho, sostienen que lo vivido no se olvida, pero que el recuerdo compartido y la palabra siguen siendo una forma de sanar.

Temas
Seguí leyendo

Así fue el titánico rescate en El Tambolar y el importante grupo que se creó en San Juan tras la tragedia

Si te despertaras siendo Luciano Castro, ¿qué harías? Así respondieron los sanjuaninos

El Dique Punta Negra cobra vida por las noches, mirá todas las actividades nocturnas que podés hacer

Pago semestral y anual en el IPV: estos son los descuentos disponibles

El renacer de Axel González: de sufrir homofobia y marginalidad a la resiliencia literaria en "No te duermas"

La tragedia que los unió sin conocerse: el encuentro entre un sobreviviente y un rescatista, a 40 años de El Tambolar

Amplio operativo provincial tras el temporal: asistencia, evacuaciones y relevamientos en los departamentos más afectados

Video: el agua desbordó el río en el Puente Blanco de Zonda y causó serios daños

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
amplio operativo provincial tras el temporal: asistencia, evacuaciones y relevamientos en los departamentos mas afectados
Despliegue

Amplio operativo provincial tras el temporal: asistencia, evacuaciones y relevamientos en los departamentos más afectados

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron al motociclista fallecido en el accidente de tránsito con un colectivo en Capital
Siniestro vial

Identificaron al motociclista fallecido en el accidente de tránsito con un colectivo en Capital

Video: el agua desbordó el río en el Puente Blanco de Zonda y causó serios daños
Impactante

Video: el agua desbordó el río en el Puente Blanco de Zonda y causó serios daños

Insólito: un preso se quejó porque no le dan yogurt ni postre en el Penal de Chimbas
Lo que faltaba

Insólito: un preso se quejó porque no le dan yogurt ni postre en el Penal de Chimbas

Los hermanos detenidos.
Otra vez los Bajinay

El enfrentamiento de dos familias en Chimbas terminó con dos detenidos y el secuestro de un revólver

Calor en San Juan.
Clima

Jornada con calor y nubosidad: así estará el tiempo este sábado en San Juan

Te Puede Interesar

Escandaloso y bochornoso final en FADEP: con un polémico arbitraje, Unión fue goleado y se quedó eliminado del Regional
Semifinal del Regional

Escandaloso y bochornoso final en FADEP: con un polémico arbitraje, Unión fue goleado y se quedó eliminado del Regional

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los integrantes de la Banda de Música del RIM 22 que ingresaron en 1985. video
A 40 años del fatal accidente

El antes y después de la Banda de Música de la tragedia de El Tambolar, en fotos para el recuerdo eterno

Postales del frío extremo: imágenes que reflejan el impacto de la ola polar en Estados Unidos
Galería de fotos

Postales del frío extremo: imágenes que reflejan el impacto de la ola polar en Estados Unidos

Atrapan a un menor por el robo a un club de fútbol y secuestran la mayor cantidad de droga del año en San Juan
La Bebida

Atrapan a un menor por el robo a un club de fútbol y secuestran la mayor cantidad de droga del año en San Juan

Nico Tivani pegó primero en el corazón de San Juan y se viste de líder en la Vuelta
¡El último campeón está dulce!

Nico Tivani pegó primero en el corazón de San Juan y se viste de líder en la Vuelta